Llama la COEPRISS a la poblaciÃ³n a no exponerse al sol

PREVENCIÓN

Llama la COEPRISS a la población a no exponerse al sol

Con el inicio del verano es más necesario protegerse de los rayos UV y de la intensidad de los rayos del sol

Noroeste / Redacción

Durante el verano, en Sinaloa, se alcanzan temperaturas que llegan a superar los 40 grados centígrados y la intensidad del sol produce rayos ultravioleta tan extremos que en el horario de máxima potencia rebasa los doce puntos, por lo que es muy importante evitar exponerse a la intensidad del astro rey durante las horas de mayor radiación, que entre las 11:00 y las 16:00 horas.Lo anterior fue advertido por Jorge Alan Urbina Vidales, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), esto ante el inicio de la temporada de verano, marcado por el solsticio de verano, que es el día más largo del año.

El funcionario estatal subrayó que no se deben realizar actividades laborales al aire libre, ceremonias cívicas y actividades deportivas en horarios de mayor radiación solar, para evitar que las personas se expongan, porque es un riesgo que puede ocasionar severos daños a la salud en lo inmediato y en el mediano plazo.“Los rayos que irradia el sol en la actual temporada queman y pueden ocasionar daños en la piel y en los ojos por lo que hay que extremar precauciones y también tener un cuidado especial con los animales e incluso con las plantas, colocándoles de ser posible una sombra para que no se quemen sus hojas”, expuso.El titular de COEPRISS apuntó que no se debe subestimar el riesgo de una exposición prolongada a los rayos ultravioleta porque la radiación solar puede ocasionar graves daños a la salud.

“Hay que protegerse adecuadamente porque son muy serios los riesgos de una exposición solar prolongada sin medidas de protección”, advirtió.

Por instrucciones del Secretario de Salud, Dr. Efrén Encinas Torres, se han emitido recomendaciones a la población porque en esta temporada de calor aumentan los riesgos para la salud, así como los efectos asociados a la exposición a temperaturas ambientales extremas como golpe de calor, insolación, lesiones dérmicas, y enfermedades diarreicas agudas.

“Se recomienda a la población ingerir más líquidos de los que acostumbra. No esperar hasta tener sed para beber líquidos, y evitar bebidas con cafeína, azucarados o bebidas alcohólicas, ya que éstos le hacen perder más líquidos corporales”, sugirió Urbina Vidales.

También hizo énfasis a, consumir agua hervida o desinfectada, que se logra al agregar dos gotas de cloro por cada litro de agua o una gota de plata coloidal por cada dos litros y dejar reposar durante 30 minutos antes de ingerir; vestir ropa ligera, de colores claros, usar sombrero o sombrilla para protegerse del sol al salir a la calle.

En las viviendas, se deben cubrir las ventanas que reciben la luz del sol colocando persianas, cortinas o periódicos, ya que esto ayuda a disminuir hasta 80 por ciento el calor dentro de la casa y por ningún motivo permanecer dentro de un vehículo estacionado y/o cerrado o dejar a una persona en situación de vulnerabilidad en el interior, bebé, niño o anciano, así como mascotas, porque eso puede ser fatal.

Urbina Vidales expuso que para evitar enfermedades gastrointestinales, sobre todo en los menores de cinco años y adultos mayores, es importante consumir los alimentos inmediatamente después de su preparación para evitar su descomposición.

Otra medida de higiene importante es lavar con agua y jabón las frutas y verduras que se comen crudas, posteriormente desinfectarlas, para ello, a un litro de agua agregue cinco gotas de cloro o cinco gotas de plata coloidal y sumergir durante 30 minutos.

Jorge Alan Urbina Vidales subrayó que la salud ambiental es un área de responsabilidad de COFEPRIS y existen otras áreas encargadas de la vigilancia epidemiológica de daños a la salud por temperaturas naturales extremas como casos por agotamiento o golpe de calor y quemadura solar que se presenten, entre otros. Sostuvo que existe una coordinación interinstitucional para actuar ante las condiciones climáticas adversas.

“Es primordial evitar que las personas se expongan de forma excesiva a la radiación solar ya que esto puede derivar en problemas graves de salud”, dijo.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hasta un 30 por ciento de la carga mundial de enfermedades se atribuye a factores de riesgo asociados con exposiciones ambientales.

PARA PROTEGERSE DEL CALOR

Se invita a la población a seguir las siguientes recomendaciones para el cuidado de su salud en esta temporada de calor:

- Evitar permanecer por tiempo prolongado bajo los rayos del sol.

- Usar sombreros o sombrillas al salir de la calle y mantenerse en lugares frescos en las horas de más intensidad solar.

- Usar ropa ligera y de colores claros en el día a día.

- Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas para quitar la sed, porque puede favorecer la deshidratación.

- Utilizar bloqueador solar en la piel si se va a exponer al sol.

- Ponerse sombrero, gorra y proteger los ojos de los rayos UV con lentes oscuros adecuados.

- Mantenerse hidratado con el consumo de agua purificada, es recomendable utilizar dos gotas de cloro o plata coloidal por litro de agua y dejarla reposar media hora antes de beberla, o hervirla durante cinco minutos.

- Permanecer en lugares frescos y protegerse a la sombra.

- Evitar permanecer dentro de un vehículo estacionado bajo los rayos de sol, cuya temperatura se eleva considerablemente.

- Ante cualquier malestar es importante evitar la automedicación, lo mejor es acudir a la unidad médica más cercana.