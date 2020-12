Llama Obispo de Mazatlán a evitar aglomeraciones y a no realizar disparos al aire el fin de año

Monseñor Mario Espinosa Contreras pide a los mazatlecos respetar las medidas sanitarias por la pandemia

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A evitar aglomeraciones por la emergencia sanitaria del Covid-19 que se vive y a no realizar disparos al aire para no herir o privar de la vida a alguna persona el fin de año y a no utilizar pirotecnia, llamó a la población en general el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

"Queridos hermanos y hermanas, que vivamos con responsabilidad el fin de año evitando aglomeraciones, qué necesidad hay que llegue el Ayuntamiento a parar una fiesta, o que están rebasando los números permitidos, no hay necesidad, y lo mejor es que estén pocas personas en la celebración del fin de año, entre menos mejor por la urgencia sanitaria que vivimos", dijo Monseñor Espinosa Contreras en su homilía al celebrar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.

En su mensaje en la eucaristía que también se transmitió vía radio y redes sociales, agregó que ya habrá tiempo si Dios permite para la verdadera normalidad, ahorita se está con una normalidad entre comillas que pide medidas sanitarias muy importantes, muy convenientes.

"Y también que evitemos disparos al aire, que son tan peligrosos, ya ha muerto gente de balas perdidas también, para qué hacer eso y exponer a personas, recuerdo en un pueblito de Nayarit una señora estaba lavando cuando le cayó una bala perdida en la espalda, tremendo, eso no debe pasar, la niña de Culiacán hace unos años igual, en una noche del 31 (de diciembre) murió por una bala perdida, entonces seamos muy cuidadosos, por un divertimento, por una diversión loca, para que se oiga ruido puedo matar gente y ahí viene una gravísima responsabilidad, entonces que evitemos el uso de armas de fuego como situación de una supuesta alegría"; recalcó.

"Igualmente la pirotecnia, muy cuidadosos con la pirotecnia, yo recuerdo que aquí hubo un restaurante en la Playa Norte que se quemó un 31, su techo, que era de palapa, y ahí fue una afectación tremenda para los que trabajaban en ese restaurante por una pirotecnia que les cayó venida del espacio, entonces seamos cuidadosos, igualmente que no haya excesos, los excesos siempre propician malestares en las personas, en la sociedad, en las familias".

Recalcó el llamado a las personas a que con serenidad y gratitud a Dios se vivan estos últimos días del año 2020 se encomienden para el 2021 que se avizora por varios meses todavía que se tendrá la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que se pide al Señor que bendiga y proteja a todos.

En la misa que este domingo estuvo dedicada a la familia, recordando como ejemplo a la Sagrada Familia integrada por Jesús, José y María, recalcó que la gratitud, el permiso y el perdón son realidades muy importantes para vivir como una familia al estilo de la Familia de Jesús, por lo que se le pide al Señor que eso lo conceda para todos.

También informó que el próximo 31 del presente mes, a las 20:00 horas, en la Catedral de este puerto se tendrá la misa de acción de gracias por el año que está terminando y para encomendarse a Dios por el año 2021-

"El día 31 a las ocho de la noche tendremos la misa de acción de gracias por este año que está terminando y nos encomendamos también a Dios para el año 2021, especialmente suplicaremos la fortaleza, la paciencia, la responsabilidad para seguir viviendo nuestra misión en este mundo, el día primero tenemos en consideración con una parte una providencia especial, pedirle a Nuestra Señora, que es la madre de Jesús y renovándole nuestra súplica que cese esta pandemia, que se lo hacemos a ella en su advocación de Guadalupe", expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.