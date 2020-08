Altas temperaturas en Mazatlán

Llama PC a evitar los ‘golpes de calor’

En una semana van tendidas entre seis y ocho personas que padecieron “golpes de calor” en la vía pública, informa Eloy Ruiz Gastélum, responsable de Protección Civil en Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

Las altas temperaturas en Mazatlán no son cosa de juego: en una semana, según la coordinación municipal de Protección Civil, fueron atendidas entre seis y ocho personas que padecieron “golpes de calor” en la vía pública.

“Estamos casi a la mitad de lo que es la canícula y hemos tenido problemas con gente por los golpes de calor”, reconoció Eloy Ruiz Gastélum, responsable de Protección Civil en Mazatlán.

“Se atendieron de seis a ocho personas por cuadros de deshidratación y calor extremo, por eso es importante que no nos expongamos por largos periodos de tiempo al calor, a los rayos del sol, y tenemos que estarnos hidratando todo el día”.

Explicó que los casos se han presentado en diferentes partes de la ciudad, tanto en ciudadanos locales como turistas.

Por ejemplo, los casos que más trascendieron fue el de una mujer que sufrió un “golpe de calor” en el estacionamiento de un centro comercial y el de una turista que se animó a subir al faro al medio día; en este último caso, la atención de los paramédicos de Cruz Roja se demoró más debido a la distancia que debieron caminar los paramédicos.

“Es muy importante que no estemos realizando actividades que requieran un esfuerzo físico a las horas donde el calor es más fuerte, no hacerlo al medio día, si no ya que baje el sol, porque estamos más propensos a sufrir esos cuadros”, apuntó el funcionario municipal.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que Sinaloa registra temperaturas máximas de 40°C a 45°C, toda esta semana.

Mazatlán registra temperaturas máximas de 36°C y mínimas de 25, así como humedad del 88 por ciento y sensación térmica de 40.

Evite golpe de calor

Ante la ola de calor y las altas temperaturas que se registran en la mayor parte del país, estas son las recomendaciones para evitar graves consecuencias por el golpe de calor o choque térmico, enfermedad que provoca la elevación de la temperatura corporal que afecta las funciones vitales del organismo:

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga

Evitar realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas

Mantenerse hidratados

Tener especial cuidado con los bebés, adultos mayores y pacientes con alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad

En caso de salir a la calle, es necesario usar filtro solar en las áreas expuestas al sol

Cubrirse con sombrilla, gorra o sombrero

Es necesario mantenerse hidratado con agua natural y, de ser posible, no acudir a lugares concurridos donde se concentre el calor.

Con el choque térmico o golpe de calor, algunos órganos, como riñones, hígado y cerebro, se pueden ver afectados, lo que puede llevar a insuficiencia renal aguda y hepática hasta el coma y muerte.

En caso de choque térmico o golpe de calor es urgente activar los servicios de emergencias o acudir a recibir atención médica continua o Urgencias a una unidad médica.

Síntomas como aumento de la temperatura corporal, deshidratación, piel caliente o seca, resequedad de boca, sudoración excesiva, dolor de cabeza, debilidad y calambres, están relacionados con la presencia de este padecimiento.