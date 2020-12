Llama PC Guasave a padres de familia a decir no a la pirotecnia y cuidar a sus hijos

Reconoce Francisco Soto Sánchez que es muy complicado erradicar el uso de estos artículos hechos a base de pólvora, porque la venta se da en la clandestinidad

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Con las fiestas de fin de año se incrementa el uso de pirotecnia, lo que ya en el pasado ha desencadenado en accidentes graves que incluso han cobrado la vida de personas, ante lo cual el Instituto Municipal de Protección Civil de Guasave llamó a los padres a cuidar a sus hijos y decir no a este tipo de artefactos explosivos.

Francisco Soto Sánchez, titular de la dependencia, expuso que el año pasado hubo en el municipio tres accidentes que involucraron el uso de pirotecnia, los cuales no pasaron a mayores afortunadamente, pero no siempre se cuenta con esa suerte.

“Le pedimos a los padres de familia que piensen que tenemos hijos sanos, con sus extremidades al 100 por ciento y que por un descuido no vayan a perder un ojo, una mano, un dedo o inclusive hasta la vida por no tener esa conciencia de decir no a la pirotecnia”, manifestó.

Y es que por lo general son menores de edad los que “juegan” con este tipo de artefactos y no tienen ni el cuidado ni la conciencia de lo que un accidente les puede generar como consecuencia.

“Pero también está la inconciencia de los padres que les compramos este tipo de artefactos y no medimos las consecuencias, aparte no son supervisados”, sostuvo.

El director de Protección Civil de Guasave recordó que el año pasado se realizó un operativo en contra de la pirotecnia en el cual algunos comerciantes “golondrinos” que vienen del sur y que vendían este tipo de artefactos se les prohibió trabajar al no otorgárseles permiso para la venta en la vía pública.

“Se hicieron algunos decomisos el año pasado, anduvimos en las verbenas, en los tianguis, en algunas tiendas, entregamos oficios donde se les invitaba a no llevar a cabo esta actividad de la venta de pirotecnia, por lo que estuvo más tranquilo que el año antepasado”, aseguró.

“Pero es complicado erradicar el problema, aquí es más que nada el consumidor, porque el que vende todo el tiempo va a tener la oportunidad de salirse con la suya porque lo hacen clandestinamente en domicilios particulares a los que no podemos ingresar”.

Subrayó que esta temporada de fin de año van a trabajar con la misma estrategia del año pasado, pero como no se pueden visitar escuelas por no haber clases presenciales, reforzarán la campaña anti pirotecnia por redes sociales, alertando a los menores de edad y a la ciudadanía en general de los riesgos que implican estos artefactos.