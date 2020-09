Llama Procuradora del Menor de Culiacán 'ingobernables' a jóvenes que fueron carbonizadas; convocan a manifestación

Los comentarios de Liliana Pimentel, que fueron publicados tras una entrevista que concedió a reporteros de un diario local, provocaron que activistas comenzaran a organizar una movilización para este jueves

José Abraham Sanz

Liliana Pimentel Villalobos, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Culiacán, llamó “ingobernables” a las adolescentes que fueron asesinadas y sus restos carbonizados la semana pasada.

Sus dichos, que fueron publicados tras una entrevista que ella concedió a reporteros de El Sol de Sinaloa, ya provocaron que activistas comenzaran a organizar una movilización.

“En este asunto yo iba para la sindicatura de Baila cuando escuché el reporte, ¿cómo?, ¿me regreso?... porque en el grupo de procuración pusieron 'son las chicas que desaparecieron'; entonces, me dice un comandante: no, me dijo, son homosexuales, son transexuales. Ah, OK, me fui tranquila”, se escucha un audio que ha sido difundido para respaldar la versión del medio.

“Ya más tarde que empezaron a sacar los medios la nota, que al parecer eran unas adolescentes, que los padres no reportaron como extraviadas, que no hubo la cultura de la Alerta Ámber, que no hubo la cultura de la denuncia de la desaparición, porque la mamá de una de ellas es adicta, son niñas ingobernables, de las que 'ahorita vengo, ya me voy' o andan en calle y los padres no cuidan”.

Según la versión de Pimentel Villalobos, estas adolescentes que tenían su domicilio en la Colonia Gustavo Díaz Ordaz, y no de Capistrano ni de El Palmito, pidieron permiso para salir juntas al Centro y regresaron.

“Y más tarde piden permiso para ir a los tacos, bueno, más bien el permiso 'ahorita vengo, vamos a ir a cenar tacos', ya no regresan en la noche, al siguiente día, fue en la mañana como a las siete y media de la mañana, ocho, que se dio este hecho”, explicó.

Por los dichos de la funcionaria, los colectivos convocaron a una manifestación en el Ayuntamiento de Culiacán, este jueves, a las 17:00 horas, para exigir su destitución.