Llama Protección Civil a prevenir accidentes - Noroeste

Llama Protección Civil a prevenir accidentes

Durante las vacaciones son más frecuentes las lesiones, golpes y accidentes carreteros, explicó Vega Meza

Valeria Ortega

Se han intensificado las recomendaciones y operativos para prevenir accidentes viales, en playas y centros recreativos durante el periodo vacacional, informó Juan Francisco Vega Meza, director de Protección Civil.

Señaló que junto con las coordinaciones municipales de Bomberos, Cruz Roja, Policía Federal, la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional han intensificado su operatividad para informar a la ciudadanía sobre las acciones que deben tomar y recomendaciones que deben atender para estar seguros durante las vacaciones.

"Nosotros desde el primer día en que los niñis salieron de la escuela hemos estado dando algunas recomendaciones y hemos intensificado esas rexomendaciones", señaló.

En los principales puntos turísticos como en las playas de Mazatlán, Navolato, Culiacán, en parque Las Riberas y Mabiri han realizado más acciones de prevención, explicó.

Checar el buen funcionamiento de automóviles antes de salir, asegurar sus casas, cerrar las líneas de conducción de gas, no manejar en estado de ebriedad, usar el cinturón de seguridad y no exponerse por periodos prolongados al sol, sobre todo de 11:00 a 16:00 horas usar bloqueador solar, fueron algunas de las recomendaciones que hizo.

"No perder de vista a los niños en los centros de recreación, que siempre estén acompañados de un adulto. Si entran al agua que lo hagan con la protección debida y si no saben nadar que no lo hagan, preferentemente", explicó.

Comentó que en las vacaciones aumentan los accidentes, los más frecuentes son los de caminos, así cono los golpes y lesiones.

"Donde más incidencia tenemos es en las carreteras y en los caminos es donde se los eleva un poco más, y en el área de los parques recreativos y las playas, las lesiones y los golpes", dijo.

De esa manera, Vega Meza exhortó a los ciudadanos a tomar las medidas necesarias para evitar sufrir un accidente y que en caso de requerirlo pidan auxilio al número de emergencias.

"Lo que resta de las vacaciones y los demás días que lo hagan con responsabilidad, que ubiquen las zonas de riesgo que pudieran tener a sus alrededores y si consideran que requieren algún auxilio no duden en llamar al 911", dijo.