Llama Protección Civil a tomar precauciones en temporada de lluvias - Noroeste

CLIMA

Llama Protección Civil a tomar precauciones en temporada de lluvias

Buscan evitar accidentes lamentables como los ocurridos en años anteriores

José Manuel Prieto

CULIACÁN.- Si es posible no salir de casa durante la lluvia, no aventurarse a cruzar arroyos en automóvil o a pie, así como no dejar a los niños jugar bajo la lluvia, y a no tirar basura en los arroyos, son entre otras las recomendaciones del Instituto Estatal de Protección Civil.

Juan Francisco Vega Meza, titular de dicha dependencia, indicó que las recomendaciones a la ciudadanía nunca están demás, ya que en años anteriores se han registrado accidentes lamentables.

