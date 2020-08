Llama Salud estatal a confiar más en la sana distancia que en el cubrebocas

Humberto Valle Guerrero, epidemiólogo del Gobierno del Estado, indica que aunque tengas cubrebocas y te acerques mucho a una persona contagiada de Covid-19, puedes llegar a contagiarte, ya que las partículas del virus son muy pequeñas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El cubrebocas es una herramienta que ayuda sobre todo a no transmitir el virus, pero aún así, no es 100 por ciento efectivo para no contaminarte aún usándolo, por lo que Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo de la Secretaría de Salud en Sinaloa, llamó a no confiar demasiado en él, y priorizar la sana distancia.

En sus conferencias vespertinas, Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud federal, ha explicado en varias ocasiones que el cubrebocas ayuda más que nada a no transmitir el virus, pero tampoco da un 100 por ciento de garantías de no hacerlo.

Valle Guerrero se sumó al llamado del funcionario federal, y recalcó que las personas que crean que al salir con cubrebocas, ya no se van a contagiar, prioricen más que nada la sana distancia, ya que esa es la mejor forma de no contraer el virus.

"Aún así, no hay que confiarse, porque la persona que está enferma, y tú te pones un cubrebocas y estás sano y te le paras enfrente, te va a contagiar, porque el virus es tan pequeñito que pasa por las fibras del tapabocas, por eso es cúbrete la boca para que no escupas tanto, pero mantente a dos metros de la otra persona", explicó.

"El cubrebocas sirve más para las personas que son portadoras del virus, o que tienen algún tipo de signo o síntoma".

El Epidemiólogo de la entidad recalcó que el cubrebocas es una herramienta de protección junto a otras que existen; pero, si te acercas mucho a una persona contagiada, aún con el cubrebocas el virus puede entrar a tu cuerpo.

"Ojalá la gente entienda que el crubrebocas es una herramienta de protección. Si tú eres una persona sana, el cubrebocas te ayuda mucho, pero si eres una persona enferma te ayuda más a no contaminar a otras personas", mencionó.

"El cubrebocas es una herramienta, y junto con otras herramientas te ayuda, no te va a prevenir la contagiada si tú te acercas y empiezas a saludar de beso, aunque tengas el cubrebocas te vas a contagiar".