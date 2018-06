Llama Talavera al Tricolor a no confiarse - Noroeste

FUTBOL

Llama Talavera al Tricolor a no confiarse

El guardameta del Toluca sabe de los momentos históricos de México ante Brasil

29/06/2018 | 11:06 AM

MOSCÚ, Rusia._ México puede valerse como motivación de aquellos partidos en donde han hecho historia imponiéndose a Brasil, pero ese respaldo solamente debe servir para eso, y no para pensar que como ya se pudo antes, es suficiente para avanzar al famoso quinto partido.

Así lo consideró Alfredo Talavera, previo al entrenamiento del Tricolor hoy en su campamento base en las instalaciones del Dynamo, asegurando que le quieren faltar el respeto al pentacampeón del mundo, ganándole en Rusia 2018.

“Sin duda hemos pasado por diferentes torneos oficiales y nos ha ido muy bien, creo que tenemos que ser claros del rival con el que nos vamos a enfrentar, y que se repita, pero el faltar al respeto va a ser ganándole, haciendo un buen partido, jugando de tú a tú, pero ser claros en que no podemos estar pensando quedarnos con la historia, con el pasado, sería contraproducente pensar que hemos hecho buenas cosas jugando contra ellos y ya, como en las Olimpiadas, una Confederaciones si mal no recuerdo, jactarnos del pasado no va a ser prudente”, comentó Talavera.

El portero también habló de cómo llegó México a Octavos de Final, minimanzo la derrota ante Suecia, de la que dijo, lo único parado que debe servir es para aprender y corregir, no para lamentarse.

“Todos son candidatos y están representando orgullosamente a su País, nadie le regaló nada, todos sufrieron y pasaron como nosotros, que tal si volteamos el papel, que tal si empezamos perdiendo con Alemania y ganamos los otros dos, dirán es normal que perdieran, y se seguiría hablando que estamos a años luz del futbol europeo, de las grandes selecciones, ahora fue al revés, tengo muy claro, agradecer en todo cuando gana y pierdes, no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede, que es aprender”, explicó.