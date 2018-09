JUVENTUD

Llaman a educar a los jóvenes para la solución de problemas de Sinaloa y el país

Los jóvenes de la Red Paz Mx Sinaloa, hicieron un llamado para que la voz de la juventud sea escuchada en la toma de decisiones

Jazmín Ballesteros

Miembros de la Red Paz Mx en Sinaloa expusieron la importancia de tomar en cuenta a los jóvenes

Tras dar lectura a la agenda de compromisos para generar paz en en el estado, los jóvenes de la Red Paz Mx Sinaloa, hicieron un llamado para que la voz de la juventud sea escuchada en la toma de decisiones.

Los jóvenes se han desarrollado en temas como derechos para los migrantes, empoderamiento de las niñas, la afectación de la violencia en los jóvenes y en los objetivos de desarrollos sostenible.

"Vivimos con una etiqueta de que los jóvenes sólo pensamos en nosotros mismos y somos apáticos o rebeldes, sin embargo, somos precisamente los jóvenes los que estamos abriendo los ojos ante las problemáticas actuales", apuntó Jesús Alejandro, miembro de la Red Paz Mx.

"Las ideas que traemos son propias, no hay nadie detrás de nosotros, no por ser jóvenes, debemos ser marionetas de alguien más, los jóvenes somos capaces de articular nuestras propias ideas", añadió.

La semana pasada, en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Culiacán, la Regidora Solangel Peinado Quintero, hizo un llamado a los directivos del Instituto Sinaloense de la Juventud, por la falta de espacios para la participación de jóvenes.

En este espacio, la Regidora propuso que sin ideología partidista o fines políticos, se hagan espacios y se exhorte a la juventud a participar en pro a la comunidad.

Los jóvenes que han participado en foros de talla internacional, proponen que la solución para que la juventud tenga voz y voto en la solución a problemáticas, es la educación.

"Debemos centrarnos en no castigar a los que ya son parte del problema, debemos centrarnos en educar a los jóvenes para que no sean parte del problema en un futuro. Debemos hacer conciencia a los jóvenes, que su participación no está mal y no deben quedarse callados", compartió Jesús Alejandro.

Acerca de ellos

Además de ser parte de la organización de la Red Paz Mx en el Estado, Jesús Alejandro y sus compañeras Cindy y Michelle, se han desenvuelto de manera internacional, participando en pro de los derechos humanos.

Jesús Alejandro Favela, de 15 años de edad, es un culiacanense que se ha desenvuelto en temas de la importancia de la participación juvenil y la violencia en los jóvenes y sus afectaciones, además de los objetivos de desarrollo sostenible.

Su participación en la Cumbre de Soluciones, llevaron su voz a Estocolmo, Suecia.

Cindy Quiñonez de 18 años de edad, vive en Villa Juarez y se ha desarrollado en temas como Derechos de las Niñas y Derecho de la Niñez Migrante. Su participación internacional ha tenido lugar en Lima, Perú.

Michelle Gonzalez de 15 años de edad, es de la Colonia Loma de Rodriguera en Culiacán. Su participación más reciente fue en el Foro Político de Alto Nivel, de las Naciones Unidas.

Sus temas son empoderamiento de la niña y la mujer, Cómo erradicar la violencia y fomentar una cultura de paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Invitación a los jóvenes

La Red Paz Mx, invita a los jóvenes sinaloenses a que formen parte de esta organización de participación juvenil.

Puedes mandar un mensaje a la página de Facebook: Red Paz Mx Sinaloa.

Los requisitos son ganas y voluntad de participar en el cambio social.