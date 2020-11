Llaman a identificar la violencia de género

Imparte conferencia Bárbara Henderson Cubillas para el Colectivo Perlas del Pacífico

Alma Soto

“¿Qué mi esposo no me hable por tres días es una forma de violencia? No lo sabía”, fue la pregunta de una de las asistentes a la conferencia La violencia no es una forma de amor, que ofreció Bárbara Henderson Cubillas, psicóloga clínica con orientación psicoanalítica.

Ello, como parte del primer ciclo de conferencias que organizó el Colectivo Perlas del Pacífico para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres #25N.

La psicóloga señaló que la violencia contra la mujer es universal, un problema serio de salud pública, tiene causas múltiples, es un problema social que afecta a todos, no es natural sino aprendida, tiene carácter instrumental y afecta a todas las mujeres.

Si los hombres quieren ganar poder, advirtió, ejercen la fuerza, la violencia, el control de los recursos; pero también las actitudes influyen, sobre todo cuando la información que se tiene es ambigua.

Llamó a reconocer si la pareja es violenta, atendiendo al violentómetro, en el que las agresiones van escalando, desde las bromas hirientes hasta el asesinato.

Dos jóvenes asistentes a la conferencia, agradecieron la información, y pidieron que ésta se empiece a ofrecer en las escuelas, desde la secundaria, cuando empiezan las relaciones de noviazgo y las chicas piensan que si las celan, si les prohíben ver a los amigos, es porque sus novios las quieren.

Henderson Cubillas invitó a las asistentes a detectar si existen formas de violencia en su relación.

“Cuando mi pareja comenta que no mire a nadie que le entran celos; cuando mi pareja empieza a contestarme mal, incluso a gritos, pero luego me pide perdón; cuando mi pareja comienza a controlar mi teléfono y mis redes sociales para saber todo sobre mis relaciones interpersonales; cuando mi pareja me reclama que estoy todo el día estudiando y que no le dedico tiempo; y, cuando mi pareja me chantajea para tener relaciones sexuales cuando yo no quiero, diciéndome que si no lo hago se va con otra”, expresó.

La especialista señaló que es difícil dar apoyo a una mujer víctima de malos tratos, sobre todo porque muchas veces ella no alcanza aún a entender por qué quien debe protegerla la agrede.

Por ello, dijo, hay que disponer de conocimiento acerca de los recursos de atención específica que existe en cada sitio y no dar consejos sin conocer en profundidad la problemática de la mujer.

“Es mejor ponerla en contacto con personas expertas en este campo”, recalcó.