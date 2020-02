Llaman a jÃ³venes a no ser ambientalistas de celular, en Sinaloa municipio

Llaman a jóvenes a no ser ambientalistas de celular, en Sinaloa municipio

En conferencia impartida a estudiantes del Tec de Sinaloa, UAdeO, Cobaes y UAS en Sinaloa de Leyva, Carlos Gandarilla García los exhorta a involucrarse en acciones para el cuidado del medio ambiente

Reyes Iván Camacho

SINALOA DE LEYVA._ Ante la problemática creciente de la contaminación no solo en el mundo, sino en sus entornos locales, Carlos Gandarilla García llamó a estudiantes de los niveles medio superior y superior a involucrarse en acciones para el cuidado del medio ambiente y no ser solo ambientalistas de celular.

El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa impartió una conferencia a estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Sinaloa de Leyva, UAdeO, Cobaes y prepa UAS, ante quienes habló de las consecuencias del uso indiscriminado de los plásticos.

“Tenemos una problemática creciente. Más allá del uso que le damos a los plásticos y que hemos abusado de ellos, la acumulación de esta basura es inmensa”, dijo. “Solamente se recicla el 9 por ciento de los plásticos de un solo uso y el resto termina en la basura y esa basura muchas de las ocasiones termina en los mares”.

El funcionario estatal destacó que Sinaloa ha crecido mucho en producción, en economía, en turismo y en todas las actividades económicas, pero desgraciadamente también ha crecido en la generación de basura, un problema que está comprometiendo al planeta.

“Sí es importante que se involucren, es importante que tomen acción, que no sean solo ambientalistas de celular y solamente compartan los comentarios de Arturo Islas, un gran ambientalista, o que puedan compartir lo de Greta Thunberg porque levantó a un país completo para manifestarse a favor del medio ambiente”, subrayó.

El titular de la Sedesu manifestó que en Sinaloa se producen 3 mil toneladas de basura al día, de las cuales 330 en promedio corresponden a plásticos; es decir, en promedio cada sinaloense genera un kilo 100 gramos de basura al día.

“No crean que es una ocurrencia querer reducir los plásticos, no se trata de afectar a nadie, no se trata que el comerciante tenga que conseguir una bolsa de otro material para que le salga más caro, ese no es el objetivo”, aclaró.

Gandarilla García confió en que con las reformas aprobadas por el Congreso del Estado para prohibir los plásticos de un solo uso se pueda dar una salida gradual a estos materiales.