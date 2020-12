Llaman a prevenir accidentes en diciembre en Mazatlán

Hay que hacer un uso responsable de la vía pública, pide Educación Vial

Belizario Reyes

Un llamado a la población en general a prevenir accidentes y hechos que lamentar durante la temporada decembrina, hizo el coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

"Se ha invitado a la población a que no hagamos reuniones donde haya algún problema con los contagios (del Covid-19), sin embargo, algunas personas por van a hacer celebraciones, van a hacer sus posadas, convivios, pues lo importante es sobre el uso de la vía pública que lo hagamos de una manera responsable, manejar un vehículo sin haber consumido alcohol", añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

"Siempre dar el volante a una persona que maneje y que no haya consumido alcohol para que esté en sus cinco sentidos y proteger a la familia que transporta, si vamos a salir a algún lugar usar un servicio público o pedir a las personas, a los padres a que vayan por sus hijos al lugar donde se encuentren, esas son medidas por si alguien llega a salir".

Agregó que siempre la velocidad, el desvelo, el alcohol no es una fórmula que se lleve dentro de la conducción, por lo que se debe de tratar en no caer en ese tipo de acciones que pudieran generar algún siniestro lamentable en cuestión de manejos.

Recordó que en este municipio va 26 muertos en lo que va del año por accidentes viales y aún queda un mes de 2020, se quisiera que no sucedieran más muertes y en esta ocasión comparado con el año pasado está un 50 por ciento menos, pero se quisiera que no siguieran sucediendo.

"No nos resta más que cuidarnos, respetar las reglas, seguir indicaciones y cumplir con la responsabilidad que tenemos, el respeto, el cuidado, la seguridad personal", añadió.

Dijo que el confinamiento por la pandemia del Covid-19 sí ha influido para que disminuya la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en este municipio, pues en todo el 2019 se registraron 52 decesos y en los primeros 11 meses del presente año van 26.

"Hubo meses de gente resguardada, hubo meses de no consumo de alcohol y esto en el año hizo que la tendencia al siniestro no fuera una estadística significativa, estamos a 26 muertos del año pasado que hubo 52, la mitad de lo que va en comparación con el 2019 debido a esto, esa es la cifra, no es que la gente se haya comportado mejor, sino que fue este tipo de condición lo que provocó esto", reiteró el coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

También dijo que se debe tener cuidado con los regalos de pelotas, patinetas, bicicletas que se hacen a los niños en esta temporada decembrina pues son artículos deportivos, pero a veces los niños juegan con ellos en la vía pública, lo que los pone en riesgo.

"Siempre tener a los niños vigilados por una persona adulta, llevarlos a un lugar especial para que no corran peligro en la vía pública", reiteró Jaime Rodríguez.