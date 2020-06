Llaman a prevenir que niÃ±os sean atropellados, en MazatlÃ¡n

Llaman a prevenir que niños sean atropellados, en Mazatlán

Roberto Jaime informa que van 13 personas muertas por accidentes viales en lo que va del año

Belizario Reyes

Un llamado a padres de familia y conductores para prevenir atropellamietos de niños y accidentes de tránsito en general en fraccionamientos y colonias ahora que los menores ya terminaron el ciclo escolar 2019-2020, hizo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

"Ya los niños ahorita tienen tiempo resguardados en sus casas, sin embargo, hay ocasiones que salen a jugar con un vecino, con un compañero ahí mismo del fraccionamiento donde viven, pues hay que estar pendiente de ellos sobre si usan alguna bicicleta, alguna pelota, alguna patineta que tengan cuidado sobre el uso de la vía pública, de los vehículos que circulan", añadió Jaime Rodríguez.

"Que no se vayan a meter debajo de un vehículo abandonado, de algún vehículo mal estacionado que pudiera representar algún peligro para ellos".

Las personas que reparten abarrotes en tiendas de las colonias y fraccionamientos también deben estar pendiente de sus unidades automotores porque a veces dejan el vehículo sólo por un tiempo y se puede meter abajo un niño y al momento de arrancar la unidad el menor está en riesgo de que lo atropellen, continuó.

"Son condiciones que se pueden presentar, no son accidentes que frecuentemente suceden, sin embargo, en cierto tiempo, en ciertos lugares han sucedido situaciones de este tipo" continuó en entrevista.

Manifestó que hasta el momento los padres de familia han mantenido ocupados a sus hijos en labores educativas, los menores sí salen de sus casas ya en las tardes cuando baja el sol se ven los niños en los fraccionamientos y colonias que andan por ahí en grupo, jugando, pero siempre deben hacerlo bajo la supervisión de un padre de familia o alguna persona adulta que esté al pendiente de que no suceda una situación lamentable.

El Coordinador de Educación Vial en Mazatlán también expresó que no ha dejado de haber accidentes de tránsito durante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, algunos por alcance, otros porque algún conductor ha ingerido bebidas alcohólicas y ese factor ha generado algún percance como el pasado fin de semana donde un vehículo se estrelló en la Carretera Internacional al Norte por la velocidad, el desvelo y el alcohol.

"Sí ha habido accidentes, accidentes lamentables no, ahorita conservamos una cifra de 12 muertos (13 del 1 de enero al 19 de junio del presente año) en el mes seis del año, es una cifra muy baja, que bueno que suceda así pero pues si hubiera una actividad normal como antes en el mes seis del año ya lleváramos 25, 30 muertos", reiteró Jaime Rodríguez.

"Esto de la pandemia ha provocado el resguardo, sí ha habido accidentes porque mucha gente ve las avenidas solas y corrían con más velocidad o andaban distraídos en la cuestión del manejo y uno que otro desvelado por ahí consumiendo alcohol aunque había 'ley seca', ha habido algunos accidentes eso sí hay que reconocerlo pero no tan numerosos como cuando se ha tenido la condición normal de la sociedad".

Deseó que ojalá la pandemia por el coronavirus ya disminuya y la gente ya pueda reactivar sus actividades, pero aunque haya o no haya pandemia debe respetar los señalamientos e indicaciones viales.

"Porque si nos cuidamos de no contagiarnos, que pudiéramos perder la vida (por el Covid-19), pues podemos perder la vida por la misma señal de alto que no respetamos, por manejar en estado de ebriedad, por andar recio, entonces ahí ya son cuestiones que uno mismo genera por no respetar las reglas que normalmente de tienen", reiteró.

"Lo de la pandemia te puede matar a veces cuando tienes un problema crónico, pero en la cuestión de los accidentes puedes perder la vida por una infracción, por un descuido en un instante".