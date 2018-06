Llaman a suspender actividad física en escuelas de Rosario - Noroeste

ROSARIO

Llaman a suspender actividad física en escuelas de Rosario

Señaló que es importante que esta medida la considere el sector educativo hasta el fin del ciclo escolar

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al referir que se ha registrado en el municipio una sensación térmica de hasta 39 grados, y al ser los niños un sector muy vulnerable, la titular de Servicios Municipales, Ana Karina Benítez, refirió que es necesario se suspenda educación física en escuelas.

La funcionaria municipal refirió que es indispensable que se evite la sobre exposición al sol por lo que se ha dado esta recomendación a preescolares y primarias, principalmente del turno matutino.

“Yo no la recomiendo en ningún horario, los niños entran a las ocho de la mañana y salen a la una de la tarde, entonces, nos están recomendando que no tengamos exposición al sol de nueve de la mañana a 12:30; creo que los niños no alcanzarían a llevar la educación física”, enfatizó la también doctora.

Señaló que es importante que esta medida la considere el sector educativo hasta el fin del ciclo escolar, que es cuando se registra la parte más intensa del calor.

Benítez expuso que se están tomando medidas para mantener la prevención en el municipio por medio de charlas informativas.

“Recomendamos a las maestras en su momento que lo mínimo que puedan salir (al sol)... Nos preocupa mucho porque un niño es más susceptible a una deshidratación”, dijo.

Argumentó que es necesario también tener mucho cuidado a la hora del recreo, considerando que se compone de media hora también podría representar un riesgo.

Otros sectores vulnerables a este fenómeno climático, dio a conocer, son los adultos mayores y jornaleros.

En el caso concreto de jornaleros, al ser su sustento, recomendó que deben tomar periodos de descanso, hidratarse constantemente y estar en un chequeo constante.

“Yo sí les recomiendo que al menos una vez por semana los estén llevando a tomar sus signos vitales, un chequeo general, aveces están sufriendo deshitradación y ellos no saben”, indicó.

Descartó que hasta el momento no se han registrado casos de golpe de calor o deshidratación en el municipio.

Sobre los síntomas de deshidratación, en listó la sudoración excesiva, temblor, boca seca, en primer término, de no atenderse estos pasa hasta el dolor de cabeza y diarrea.

Llamó a la población en general a consumir además de agua suero para contrarrestar los efectos de las altas temperaturas, así como evitar salir en las horas donde se intensifican los rayos del sol.