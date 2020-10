Llaman al 911 por rapto de una joven pero Policía Municipal de Culiacán no pudo responder; ofrecen disculpas

El Secretario de Seguridad Pública municipal, Óscar Guinto Marmolejo, admite estar enterado de la denuncia telefónica de una joven raptada; justifica la actuación de la operadora y confirma que la Policía Municipal no acudió al auxilio, que el reporte se descartó

José Abraham Sanz

La llamada de emergencia de los familiares de una joven, que fue raptada y retenida contra su voluntad en el sector norte de Culiacán, no pudo tener respuesta de parte de la Policía Municipal de Culiacán por detalles que parecerían increíbles, como que la denunciante no pudo decir la ubicación y daba detalles erróneos o poco claros del asunto o que la operadora solicitaba información imposible de dotar.

La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, capitán Óscar Guinto Marmolejo, admitió estar enterado del asunto y justificó la actuación de la operadora y confirmó que la Policía Municipal no acudió al auxilio, que el reporte se descartó.

Según la narrativa de una reportera, la denuncia fue porque una joven fue raptada y retenida de manera ilegal en algún lugar de la zona norte de la ciudad, su familia llamó al 911 y no tuvo respuesta a la primera.

Cuando la operadora respondió, ésta insistía en que le dieran la ubicación exacta, o que llamara la misma persona que corría peligro; después les dijo que no podían hacer nada, como realizar acciones de patrullamiento por la zona.

“El 911 tiene infinidad de llamadas diarias, estamos hablando de unas mil, mil 500 llamadas, es posible que en algunas ocasiones sí, efectivamente, no contesten, pero no porque no quieran, sino porque se encuentran ocupadas en ese momento”, dijo Guinto Marmolejo.

“Muchas de las llamadas que se reciben son bromas, entonces los operadores están, pues tienen la capacitación para verificar todos los datos de las personas, tanto de las que están llamando, como de la emergencia que se está cubriendo”.

El titular de la SSPyTM sugirió que quizás quien llamó estaba demasiado nerviosa y no supo dar claramente los datos, aunque primero omitió dar su nombre o la ubicación en la que se encontraba.

“No estoy recriminándole, posiblemente estaba muy nerviosa, estaba en crisis, por eso posiblemente a lo mejor el apoyo no llegó como lo estaban requiriendo”, señaló.

Recalcó además que al principio quien realizó la denuncia dio datos errados, como la ubicación, hablaba de terceras personas para triangular la llamada de auxilio o característica diferentes de vehículos.

“Fueron ciertas inconsistencias, o sea, aquí realmente le pido una disculpa a esa persona, me imagino que estaba muy nerviosa y no supo dar correctamente los datos, pero el 911 está para atender al público y cada vez que hay alguna emergencia inmediatamente se acude”, recalcó.

“Sabemos que hay ocasiones en que las emergencias se juntan y no podemos acudir con la prontitud que quisiéramos a todas, pero estamos en la mejor disposición de trabajar en ello”.

Descartó poder brindar un servicio si alguien asegura que hay un asalto, necesitan saber datos como la calle, el sector o demás señas para poder acudir.

También aclaró que el municipio no cuenta con la tecnología o los permisos para rastrear de manera satelital los teléfonos.

“De antemano una disculpa a esta persona”, insistió, “a la persona que llamó, porque posiblemente estaba muy nerviosa y no supo ubicarnos correctamente en el lugar”.

“No podemos estar adivinando los lugares, las calles son en algunos lugares extensas, en otros lugares son muy confundidas, la secuencia de las mismas calles, por eso es que se piden esos datos, para verificar ese lugar y que se trata de una emergencia”.

- ¿El caso entonces se descartó por esa situación, ustedes lo descartaron?

Quedaron en que iban a volver a marcar y nunca volvieron a marcar, se volvió a marcar a la persona, pero no contestó.

Guinto Marmolejo de nuevo insistió en que necesitaban reconfirmar datos para tomarse en cuenta como una emergencia.

“Están en todo su derecho de estar molestos, pero también ustedes entiendan la situación, de las operadoras del 911, se reciben llamadas diariamente y muchas de las cuestiones es que simplemente son bromas, entonces necesita verificar exactamente qué es lo que está pasando”, dijo.

“Se niegan a dar nombres, se niegan a decir quiénes son, eso entra en conflicto; una disculpa para la persona que llamó y para la persona que se encontraba en riesgo en ese momento, pero desgraciadamente no tuvimos la información necesaria”.