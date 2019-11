Llaman empresarios a aprender del jueves negro y reevaluar estrategias en seguridad

José Manuel López dice que se debe aprender de los sucesos que pasaron en la capital sinaloense

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Lo que pasó en Culiacán debería ser un parteaguas para reevaluar las estrategias de seguridad y eliminar errores, coinciden dirigentes empresariales.

“Creemos que se debe aprender de los sucesos que pasaron, desafortunadamente, en este estado para hacer una evaluación de lo que se está haciendo actualmente en materia de seguridad y tal vez la necesidad de hacer replanteamientos”, declaró José Manuel López Campos, presidente nacional de Concanaco Servytur.

El empresario lamentó que durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han bajado los índices de inseguridad y se ha reportado el cierre de negocios por este motivo en varias regiones.

“Desafortunadamente, en la Concanaco tenemos reportes de establecimientos que tuvieron que cerrar ante condiciones adversas, como el cobro de pisos, y no ha disminuido el robo del autotransporte en carreteras, los asaltos a negocios, ese es el gran pendiente de esta administración”, opinó.

En referencia al operativo fallido para atrapar a uno de los hijos del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, López Campos consideró que se deben replantear las estrategias para comenzar a tener resultados medibles en el combate a la delincuencia, no sólo con la captura de criminales, sino principalmente con la baja en la violencia y sus indicadores.

El líder de la Concanaco indicó que hay que dar un seguimiento muy puntual a los balances de la Guardia Nacional, que es el modelo de seguridad del gobierno de México, para hacer cambios y reajustes cuando sea necesario, pues lo que se vio en Culiacán el 17 de octubre amerita replantearse la estrategia y las políticas de seguridad.

Fortalecer a las policías locales: Coparmex

En opinión de Jorge García Félix, dirigente de la Coparmex Mazatlán, es un error el minimizar los hechos de ese jueves violento, donde finalmente hubo un saldo de varias personas muertas y una ciudad aterrorizada durante horas, con el bloqueo de vialidades por parte de los delincuentes. Todo por el rescate de Ovidio Guzmán.

“Lo que estamos viendo es que le estamos dando vuelta a la página, como que no pasó nada, y no, sí pasó, y se tiene que aprovechar la coyuntura para exponer las necesidades en materia de seguridad”, expresó García Félix.

En este caso hizo referencia a la falta de recursos de las policías, que ganan sueldos mínimos y no trabajan con el mejor equipamiento.

“Los policías no tienen patrullas, no tienen herramientas, sí hay mucho recurso en los estados y municipios pero no se están enfocando en seguridad; sí hicimos como Coparmex una solicitud para fortalecer las instituciones de seguridad y tiene que ser en serio, con mayor presupuesto, no con buenos deseos”, remarcó el líder empresarial.

Es de resaltar que la operación para detener a Ovidio Guzmán ha generado severas críticas a la Secretaría de la Defensa Nacional, por no calcular los impactos de la posible detención de un hijo del “Chapo” Guzmán en Culiacán y la reacción del crimen organizado. Al siguiente día, el propio gabinete de seguridad reconoció que fue un operativo fallido y precipitado. Desde entonces se ha desatado la polémica en torno a las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad y combate al crimen.

SEMÁFORO DELICTIVO 2019

Durante el tercer trimestre del año, se registraron 25,890 víctimas de homicidio (15.9 homicidios por cada 100 mil habitantes), lo que representó un aumento del 1% en comparación del año pasado. Según el indicador de Semáforo Delictivo, aumentaron otros delitos como extorsión, narcomenudo y robo de vehículos. De continuar la tendencia, se estima que 2019 será el año más violento en la historia reciente del país.

