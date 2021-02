Llaman en Guasave a productores a guardar el frijol y no venderlo barato

El Comité Municipal Campesino 8 exhorta a los productores aprovechar el ofrecimiento de la AARSP, que puso a su disposición sus bodegas para guardar el grano un mes sin costo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._A guardar el frijol que están cosechando y no dejarse de los “coyotes”, exhortó el Comité Municipal Campesino 8 a los productores de este grano.

Roberto Valdez Arredondo, dirigente de dicha organización, manifestó que cuando empezaron las cosechas los intermediarios estaban comprando el kilo del básico hasta en 45 pesos, pero ahorita le ofrecen a los productores de 26 a 28 pesos, máximo.

“La cuestión del frijol está muy crítica, se empezaron las compras de frijol por parte de los ‘coyotes’ hasta 43, 45 pesos y ahorita, siendo un frijol bueno, lo tienen a 26, máximo 28 pesos, entonces están abusando”, indicó.

“La recomendación de nosotros como Comité Campesino es que guarden su frijol, yo les aseguro que a la vuelta de uno o dos meses su frijol va a volver al precio que estaba”.

El presidente del CMC 8 dijo que aspiran a que los productores de frijol puedan lograr comercializar sus cosechas a no menos de 40 pesos el kilo, porque las condiciones del mercado dan para eso.

“En el mercado tanto estatal como nacional no hay frijol, no hay nada de inventario, entonces el consumidor tiene que comer frijol. Yo estuviera de acuerdo en que valiera el frijol 26 pesos siempre y cuando le llegara al consumidor final en 30-35 pesos, pero no, le está llegando aquí en Sinaloa arriba de 50 pesos y si nos vamos para el sur hasta en 75 pesos está el kilo el frijol y de mala calidad, estamos hablando del pinto y del negro, no como el que producimos aquí”, sostuvo.

Valdez Arredondo llamó a los productores aprovechar que la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente está ofreciendo un mes gratis de almacenamiento en sus bodegas.

Aseguró que existe la infraestructura para guardar toda la producción de este municipio, en espera que mejore el precio.