Llantos y reclamos en reunión de AMLO con víctimas. ‘No importa que griten’, les dice. ‘Es legítimo’

Miles y miles de cuerpos, producto de la guerra declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, fueron lanzados a fosas o a los servicios médicos forenses, y permanecen sin identificar. Los gobiernos no supieron siquiera que hacer con ellos. Ahora, la iniciativa del nuevo Gobierno federal busca dar dignidad a los cuerpos de estos miles de mexicanos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció este día una acción sin precedentes, con 410 millones de pesos en inversión, para la identificación de los miles y miles de cuerpos regados en fosas y en servicios médicos forenses por todo el país.

Esta tragedia, dijo Encinas, empezó desde 2007. En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas e inició la peor tragedia de México desde la Revolución de 1910: miles y miles de personas serían desaparecidas y miles y miles aparecerían muertas, muchas veces en fosas clandestinas.

Pero ni Calderón ni Enrique Peña Nieto, y mucho menos los gobernadores de los estados, supieron qué hacer con tantos cuerpos. Miles fueron simplemente enterrados sin identificar. En muchos casos, las familias mexicanas los siguen buscado.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron familiares de desaparecidos durante un evento realizado en Palacio Nacional, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No importa que griten. Es legítimo. Puedo enfrentar esta situación porque no tengo problema de conciencia. Cuando fui opositor siempre me opuse a la política que aplicaron los gobiernos neoliberales, y di la cara, y protesté en todas las plazas públicas. Por eso puedo enfrentar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Y también, por convicción, este lamentable asunto es el que estamos atendiendo con prioridad en el Gobierno”, dijo el Presidente cuando fue interrumpido por los gritos de la gente.

Encinas anunció apoyo internacional en distintas materias.

• 5 Institutos regionales forenses, por 290 millones de pesos. Estarán Coahuila, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Ciudad de México.

• 15 cementerios forenses.

• Un equipo de especialistas (antropólogos y arqueólogos forenses).

• Sistemas de identificación a base de huellas digitales y una base de datos única en materia genética.

Familiares de desaparecidos en Palacio Nacional

El evento en Palacio Nacional fue interrumpido varias veces por los gritos de justicia, y en algún momento incluso el Presidente tuvo que atender casos en particular: escuchar a las madres que pedían intervención en sus casos, cubiertas en lágrimas. La crisis humanitaria tiene cifras: 40 mil personas desaparecidas. Quizás algunas de esas personas estén en fosas o en los Semefos, pero no se sabe. Los gobiernos en 13 años han sido incapaces para dar respuestas. Hasta ahora hay compromiso de búsqueda e identificación, pero no es suficiente porque la violencia continúa.

El evento fue oficialmente un informe de trabajo al Sistema Nacional de Búsqueda. Pero se volvió un espacio de catarsis: madres llorando, pancartas, pósters con fotos de desaparecidos, sobre todo mujeres jóvenes. Porque, de acuerdo con los datos oficiales, cada día desaparecen 4 niños o niñas.

Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dio cifras actualizadas de las fosas encontradas desde el 1 de diciembre pasado hasta la fecha: 207 sitios de inhumación clandestina. Encabezan la lista Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas. El total de fosas clandestinas contabilizadas hasta la semana pasada son 426. Los primeros lugares corresponden a Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Y los cuerpos encontrados en fosas clandestinas: 551. En los primeros peldaños aparecen Colima, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Chihuahua.

Quintana Osuna aclaró: las partes de cuerpo no están en esas cuentas.

Los municipios con mayor índice de sitios de inhumación clandestina: Mazatlán, Ciudad Juárez, Acapulco y Río Blanco, Veracruz.