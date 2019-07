Llega a MazatlÃ¡n primera agencia premium con Mercedes Benz

Llega a Mazatlán primera agencia premium con Mercedes Benz

La agencia automotriz abre sus puertas con 16 modelos diferentes de automóviles

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La primera agencia automotriz premium en Mazatlán llega de la mano de Mercedes Benz Palmas, cuyas puertas están abiertas para los clientes que quieran un experiencia premium, cuentan con 16 modelos diferentes de automóviles Mercedes Benz.

La oferta está dirigida para todo tipo de clientes, y entre sus ofertas destacan los vehículos deportivos, de lujo, todo terreno e híbridos, que buscan satisfacer las necesidades de cada cliente apostándole a la tecnología, así lo anunciaron en rueda de prensa Heliodoro de la Mora, Gerente Comercial; Federico Dosamantes, Gerente de Ventas; Adrián Sánchez, Agente de Posventas; y Carlos González, Product Expert.

Dentro de las cualidades a destacar de las unidades mencionaron que cuentan con más de siete bolsas de aire distribuidas en el interior, tres años de servio totalmente gratis, el sistema digital Me Connect que avisa de posibles fallas en la operatividad tanto a los clientes como a los agentes de ventas, además de poder controlar con la voz la regulación del aire acondicionado, el volumen del estéreo, o encender el automóvil, basta con decir “¡Hey Mercedes!” para controlarlo.

“El objetivo de la marca es crear una experiencia inolvidable, una experiencia premium, como su nombre lo dice, crear un vínculo con el cliente donde si su automóvil se descompone les facilitamos uno, si se queda tirado vamos por él, tenemos un programa de asistencia en el camino, nosotros nos esforzamos por la satisfacción del cliente, eso significa ser marca premium”, destacó Federico Dosamantes.

Trabajando bajo las filosofía de Mercedes Benz, “The best or nothing”, Lo mejor o nada es como pretender atender a sus posibles clientes, ofreciéndole lo mejor en automóviles premium del mercado, atendiendo no solo a Mazatlán sino posibles mercados en sur del Estado y en Durango.

La primer venta

Dentro de las primeras tres horas, una vez abiertas las puertas de Mercedes Benz Palmas, se hizo la primer venta de una unidad, se trata de un modelo GLE 43 que tiene un valor aproximado de un millón 400 mil pesos.

“Estamos contestos porque ya facturamos el primer vehículo, fue una camioneta GLE 43 coupe, que tiene un valor de un millón 410 mil pesos, y se trato de un cliente que vino a la agencia, no fue una preventa o alguna venta que ya está tratada, el cliente vino hasta nosotros para comprarla”, dijo Heliodoro de la Mora.

La venta la realizó Iván Castillo, uno de los 10 asesores de venta que están disponibles para atender a los clientes en su visita a las instalaciones de Mercedes Benz Palmas.