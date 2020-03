Llega abogado de malovistas al gabinete de Quirino

El Gobernador de Sinaloa aclara que el nombramiento de Humberto Villasana Falcón en la dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras fue una decisión del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la que está al margen

Reyes Iván Camacho

GENARO ESTRADA._ El abogado Humberto Villasana Falcón asumió la dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El nuevo funcionario estatal fue parte de la administración encabezada por Mario López Valdez, donde fungió como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y terminó como jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El vínculo de Villasana Falcón con los malovistas trascendió el periodo de la administración estatal que encabezó López Valdez, ya que ha sido asesor jurídico de Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud; Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo que fue condenado a 13 años de prisión; y del ex titular de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra.

Sobre la llegada de Villasana Falcón a su gabinete, Ordaz Coppel aclaró que fue una decisión que tomó Luis Alberto de la Vega, Secretario de Administración y Finanzas, para fortalecer a su equipo.

“Yo al margen de todo, creo que lo que hay que mirar en la gente es su capacidad profesional, es un hombre que tiene experiencia, estuvo en áreas de jurídico, en auditoría, contraloría o Transparencia y tiene la experiencia”, defendió.

El Gobernador de Sinaloa subrayó que el nuevo funcionario conoce la normatividad del gobierno y todo lo que sea para ayudar a respaldar la normatividad y el cuidado de la ley es necesario.

Indicó que el antecedente de ser un personaje ligado al malovismo no le importa, sino los resultados que pueda dar.

“Pudo haber estado en 10 administraciones más o en cinco, a mí lo que me importa son los resultados, yo contrato a la gente en base a perfiles y resultados y él ha sido una gente que ha tenido la experiencia, no fue una gente cuestionada”, aclaró.

Villasana Falcón es una persona que servirá mucho al Secretario de Administración y Finanzas y fortalecerá el equipo que tiene en esa área Luis Alberto de la Vega, por lo que si estuvo con uno u otro gobernador no tiene importancia, sostuvo.