Llega al Informe con altas y bajas el Presidente Andrés Manuel López Obrador

El apoyo a López Obrador creció y tiene un 65.7 por ciento, publica el diario El País: Va en picada, dice Reforma; tengo 70 por ciento, afirma el Presidente

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de Gobierno con un 56 por ciento de respaldo, según una encuesta realizada por el periódico Reforma, mientras que el diario español El País dice que 65.7 por ciento de los mexicanos avala “algo” o “mucho” la forma en que desempeña su trabajo. Sin embargo, el mandatario aseguró esta mañana que cuenta con el apoyo de 70 por ciento de los ciudadanos.

De acuerdo con el ejercicio emprendido por Reforma, tiene 22 puntos menos que al inicio de su mandato, ya que en dos años de Gobierno, cuatro de cada diez mexicanos expresaron su apoyo al actual Presidente, en tanto, una cuarta parte se describió como “anti-López Obrador”.

El 42 por ciento de los encuestados manifestó su apoyo a López Obrador, 25 por ciento dijo estar en contra y el 30 por ciento se mostró indiferente. Salvo el rubro educativo, la encuesta arrojó que el actual mandatario federal reprobó en todos los demás temas, como salud, combate a la corrupción, combate a la pobreza, seguridad, economía y combate al crimen organizado.

Seis de cada diez mexicanos entrevistados piensan que la estrategia contra el narcotráfico no está dando resultados. El 60 por ciento consideró que no lo hace y el 33 por ciento dijo lo contrario.

Lozoya-AMLO

Respecto al manejo de la pandemia, el 52 por ciento aprobó el manejo de la actual administración y el 45 por ciento opinó lo contrario.

El 44 por ciento de los entrevistados indicó que conoce a alguien que ha sido diagnosticado con la COVID-19 y el 32 por ciento a alguien que ha muerto a causa del virus.

Sobre si el Mandatario federal ha tomado buenas decisiones para la economía del país, la opinión está dividida, pues el 48 por ciento cree que sí ha tomado buenas decisiones frente al 43 por ciento que opina lo contrario.

El deterioro económico derivado de la emergencia sanitaria se ha reflejado en la pérdida de ingresos, empleo y solicitudes de préstamos, ya que la encuesta de Reforma refleja que la mayoría de sus entrevistados refirió que dejó de recibir ingresos, pidió préstamo a un familiar o amigo, le redujeron el sueldo, perdió su empleo, tuvo que vender algún bien y ha tenido que mudarse por no poder pagar la renta.

La mayoría sólo ve apoyo a las familias vulnerables, pero no a los pequeños empresarios; el 51 por ciento cree que el Presidente ha tomado las medidas necesarias para ayudar a las familias más vulnerables; en tanto el 45 por ciento consideró que no ha hecho lo suficiente para apoyar a los pequeños empresarios, y el 53 por ciento señaló que no se han tomado acciones para evitar una crisis económica en el país.

El 56 por ciento de los entrevistados consideró que los proyectos prioritarios del Gobierno deben de frenarse para solventar las dificultades provocadas por la pandemia; en tanto, el 39 por ciento cree que dichas obras deben de seguir.

Sobre el caso de Emilio Lozoya, exidirector general de Petróleos Mexicanos, no existen grandes expectativas sobre el resultado de éste, pues el 58 por ciento señaló que no pasará nada, frente al 28 por ciento que opinó que sí habrá encarcelamientos.

El País: 64.7 por ciento ven políticas útiles contra la corrupción

Por otra parte, El País publicó una encuesta de SIMO Consulting, sobre el Presidente, la cual reveló que 64.7 por ciento de los mexicanos cree que las políticas del actual Gobierno federal sí sirven para reducir la corrupción.

En contraste, el 32 por ciento de la población considera que son inútiles las políticas implementadas por el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el periodista Javier Lafuente, se ha percibido mayor confianza en la promesa del mandatario federal desde la extradición y enjuiciamiento del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

A pesar de ello, el 60.6 por ciento de los consultados considera que el Gobierno de López Obrador no persigue todos los casos de corrupción ni de la misma manera que se ha hecho con Lozoya.

Sobre la misma vertiente, un 45.8 por ciento cree que la Fiscalía General de la República “tiene poca o ninguna independencia en el caso Lozoya, frente a un 43 por ciento que considera que sí goza de ella”.

El diario añadió que el 65.7 por ciento de los mexicanos aprueba algo o mucho la gestión del Presidente. Lafuente detalló que “desde el segundo aniversario del mandato de López Obrador” ha aumentado la aprobación “hasta prácticamente duplicarse”, pues pasó de un 17.2 por ciento a casi un 33 por ciento en comparación de otra encuesta publicada por El País.

Presume 70 por ciento de apoyo

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que cuenta con el 70 por ciento de aprobación de los mexicanos, en contraste de una encuesta publicada por el diario Reforma en la que se mostró que la aprobación del Mandatario se ha reducido hasta el 56 por ciento desde el inicio de su Gobierno.

Andrés Manuel López Obrador especificó que ese 70 por ciento es referente a ciudadanos que quieren que continúe con su mandato, frente a un 25 por ciento que buscan que deje el cargo y un cinco por ciento “que le da igual”. Afirmó que según una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado alrededor del mundo, él se coloca en el segundo lugar de aprobación y que sólo ha caído dos puntos durante la contingencia sanitaria.

“Yo tengo mi encuesta 70 por ciento, 65, 64 de aprobación… y a la pregunta: qué se quede o qué se vaya, traigo 70 para que me quede; 25 que me vaya, y al 5 que le da igual… me he mantenido, hay una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado de todos los países y estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia 2 puntos, pero cada quien tiene su medición”, apuntó.

Incluso, en uno de sus últimos spots del Segundo Informe de Gobierno, el Presidente presumió ese mismo porcentaje de aprobación al mismo tiempo que afirmó que se está acabando con la corrupción y que seguirá con esa lucha.

En su spot publicado el 26 de agosto, Andrés Manuel refirió que se han acabado los privilegios y que “ya no hay más corrupción arriba”.

Añadió que desde los tiempos de Madero no se ha atacado tanto a un Presidente, pues su combate a la corrupción ha evidenciado a varios funcionarios y exservidores públicos.

“Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un Presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo, no voy a fallarles”, expuso en la grabación.

---

@lopezobrador_

Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza.

---

RESPALDO

Desde la semana pasada, el mandatario mexicano lanzó un spot en donde manifestó su “orgullo” porque “me está respaldando el pueblo”. “El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles”, decía en el video.

---

ENCUESTADOS

Mil 200 adultos residentes de la República mexicana fueron encuestados de manera presencial en sus viviendas del 19 al 24 de agosto del año en curso.