Llega el sinaloense Nieves Loaiza a La Voz Azteca

El cantante mazatleco logra pasar a la segunda etapa del concurso y ahora es parte del equipo de Christian Nodal

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Cargado de emoción por haber logrado una oportunidad para triunfar en el mundo de la música regional mexicana, el cantante mazatleco Nieves Loaiza consiguió pasar a la segunda etapa de La Voz Azteca, con Christian Nodal como su coach.

Nieves Loaiza canta desde los 16 años, fue vocalista y tocaba la guitarra en el grupo de su padre, Los Paisanos de la Sierra, que durante tres años abrió conciertos de Banda El Recodo y luego desapareció. Sin embargo, él ha seguido luchando por su vocación, ofreciendo su canto en marisquerías y restaurantes.

En noviembre pasado hizo casting para La Academia y estuvo a un paso de ser aceptado, pero al final no lo logró.

“En La Academia pasé hasta el final de la selección, cuando me anunciaron que no estaba adentro me deprimí pero no me di por vencido. A finales de noviembre del año pasado mandé un video para La Voz, audicioné con la canción Ya te perdí la fe, que es un éxito de La Arrolladora”, mencionó.

“La canción que escogí es muy fuerte cuando se interpreta con banda, le pedí que me dejaran acompañarme con mi guitarra para darle la emoción que necesita esa letra que es muy llegadora”.

El miércoles pasado transmitieron el programa de La Voz Azteca, en donde fue seleccionado el mazatleco Nieves Loaiza.

“Fue muy emocionante porque estaba cantando con toda mi pasión, dando lo mejor de mí, cuando está ahí estás esperando que alguien voltee la silla y te elija, cuando vi que poco a poco giraba un lugar y que era Christian Nodal al que le había gustado mi voz y mi interpretación, me sentí muy dichoso”, compartió.

“Cuando vi a Belinda que también me había seleccionado me sentí muy contento, respiré profundo de gusto y de alivio me sentí seguro de mí mismo. Es una gran alegría, escogí como coach a Christian Nodal porque siento que él conoce muy bien el género en el que siempre me he desenvuelto”.

Nieves Loaiza tiene mucha ilusión de poder seguir en el programa.

“Estoy envuelto en un mar de emociones, siempre he admirado a Christian Nodal, es un talento joven que a pesar de que su género es el regional, le gusta mucho experimentar, ha incursionado en la balada y el género pop, no se clava en lo de su género únicamente, tiene muy buenas ideas”, expresó.

“No me la creo todavía, me siento tranquilo, di el primer paso, si consigo llegar a la siguiente etapa voy a tener tres momentos a cuadro y me parece muy importante. Estoy trabajando duro con la canción que voy a interpretar en el Knock out, que es lo que sigue, es sobrevivir o ser eliminado, no hay más oportunidad”.

El cantante compartió que ha recibido mucho apoyo y palabras de aliento.

“Han sido muchos años de lucha para realizarme en lo que más me gusta, la música, esta es una gran oportunidad para que la gente me conozca”.

