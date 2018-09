Llega la 'Chispa' de Venados de MazatlÃ¡n, reporta Carlos GastÃ©lum

BEISBOL

Llega la 'Chispa' de Venados de Mazatlán, reporta Carlos Gastélum

El pelotero de cuadro viene listo para aportar en el terreno de juego y con los jóvenes del club

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La presente temporada será la número 17 de Carlos Gastélum y la primera de inicio con Venados.

Apenas la edición invernal pasada llegó a los rojos del puerto procedente de Naranjeros de Hermosillo ya comenzada la campaña.

"Es muy bonito estar de nuevo aquí, la temporada pasada vine ya iniciado el rol, ayudé al equipo en lo que pude, lastimosamente una lesión me impidió jugar más, aunque ya en playoffs me pude recuperar. Es una campaña nueva, llegar temprano es fundamental para evitar en lo que se pueda estar libre de lesiones", explicó Gastélum.

"Contento por la oportunidad que me da el club de Mazatlán, es algo especial ser tomado en cuenta y (ahora a) ponerse rápido listo para ayudar en lo que se requiera".

El popular "Chispa" es de los peloteros mexicanos con más campañas en el beisbol mexicano y un jugador de probada calidad.

"Son muchos años en la liga, en verano y en invierno, me he mantenido sano de lesiones, no hemos tenido fuertes lesiones, me gusta mucho ayudar a los jóvenes porque uno sabe que va de salida, es ser consciente de esto, pero mi experiencia me gusta transmitirla a los jóvenes, que sea algo que les sirva en los años que vienen de frente".

Externó que defenderá como siempre lo ha hecho los colores de Venados, tal y como ha sido siempre a lo largo de su carrera en las franquicias que ha jugado.

En donde lo pongan

El sonorense está listo para ocupar la posición que decida su cuerpo técnico y mánager, ya sea la segunda base o probablemente se desempeñe en las paradas cortas.11

Juegos participó con Venados la pasada campaña