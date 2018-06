Llega la corrupción mexicana a Netflix - Noroeste

ESTRENOS

Llega la corrupción mexicana a Netflix

Dentro de sus estrenos del mes de julio se encuentra la cinta multipremiada “La Cuarta Compañía”, basada en hechos reales

Noroeste / Redacción

Llega en streaming la máxima ganadora en la edición del 2017 de los Premios Ariel, “La Cuarta Compañía”, que se llevó 10 de las 20 categorías a las cuales estaba nominada. Basada en una historia real, la cinta muestra una Ciudad de México de 1979. López Portillo es el presidente de México y su íntimo amigo, “El Negro” Durazo, es el Comisionado de Policía de la Ciudad de México.

“Zambrano” es un joven delincuente que llega a la Penitenciaría de Santa Martha con la esperanza de unirse a Los Perros de Santa Martha, el equipo de fútbol americano del lugar, equipo también conocido como “La Cuarta Compañía”, un escuadrón de la muerte al servicio de las autoridades de la cárcel, de la cual salen para robar carros de lujo y asaltar bancos, todo coordinado por “El Negro”. Todos estos hechos los podrás conocer a partir del 5 de julio.

Por otro lado, las fans aún recuerdan el descubrimiento del actor español Mario Casas en películas como “Tres metros bajo el cielo” y su secuela “Tengo ganas de ti”, pero después de esta experiencia como ídolo juvenil él optó por interpretar papeles muy diferentes, y muestra de ello es la cinta “Bajo la piel de lobo”, historia que llega a la plataforma de Netflix el 6 de julio.

El actor da vida a un cazador de las montañas, casi un ermitaño, que de vez en cuando baja a un pequeño pueblo alejado de la civilización, pero que con la llegada de una mujer a su vida, empezará a experimentar nuevos sentimientos, en una historia con muchos recovecos.

En cuanto a series, para los amantes de “Orange is the New Black”, llegará la sexta temporada de la exitosa serie original de Netflix que se terminó de grabar apenas en febrero de este año. Así, las presas más famosas de la televisión llegarán con una nueva historia este 27 de julio.

Checa qué otras opciones tendrás para esta temporada de vacaciones.

ESTRENOS DE JULIO

PELÍCULAS

‘LA CUARTA COMPAÑÍA’

Disponible: 5 de julio

‘BAJO LA PIEL DE LOBO’

Disponible: 6 de julio

‘LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 3’

Disponible: 2 de julio

‘REPORTERAS EN GUERRA’

​Disponible: 10 de julio

‘EL FINAL DE TODO’

Disponible: 13 de julio

‘BUENOS VECINOS 2’

​Disponible: 14 de julio

‘WARCRAFT: EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS’

Disponible: 14 de julio

‘EL AVISO’

Disponible: 24 de julio

‘MR. HOLMES’

​Disponible: 26 de julio

‘EXTINCIÓN’

Disponible: 27 de julio

‘PIXELES’

​Disponible: 28 de julio

SERIES

‘ORANGE IS THE NEW BLACK’

TEMPORADA 6

Disponible: 27 de julio

‘CHICAS BUENAS’

Disponible: 3 de julio

‘ANNE WITH AN E’

TEMPORADA 2

Disponible: 6 de julio

‘COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE: RECIÉN HECHO’

Disponible: 6 de julio

‘¡SAMANTHA!’

Disponible: 6 de julio

‘JUEGOS SAGRADOS’

Disponible: 6 de julio

‘SUGAR RUSH’

Disponible: 13 de julio

‘ARCHER’

TEMPORADA 9

Disponible: 13 de julio

‘FINAL SPACE’

Disponible: 20 de julio

‘ROMA: IMPERIO DE SANGRE’

Disponible: 27 de julio

‘BIENVENIDOS A LA FAMILIA’

Disponible: 27 de julio

‘BATES MOTEL’

TEMPORADA 5

Disponible: 30 de julio

DOCUMENTALES y ESPECIALES

‘FIRST TEAM: JUVENTUS. PARTE B’

Disponible : 6 de julio

‘CAPOS DE LA DROGA’

TEMPORADA 2

Disponible: 10 de julio

‘JIM JEFFERIES: THIS IS ME NOW’

​Disponible: 13 de julio

‘COCO Y RAULITO: CARRUSEL DE TERNURA’

​Disponible: 27 de julio

‘SALUD A LA VENTA’

Disponible: 27 de julio

KIDS

‘LAS ÉPICAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS’

Disponible: 13 de julio

‘HOME: LAS AVENTURAS DE TIP Y OH’ TEMPORADA 4

Disponible: 20 de julio

‘LUNA PETUNIA: DE VUELTA EN AMAZIA’

TEMPORADA 2

Disponible: 20 de julio

‘PATO, PATO, GANSO’

Disponible: 20 de julio

‘CUPCAKE Y DINO: SERVICIOS GENERALES’

Disponible: 27 de julio

‘LA PEOR BRUJA’ TEMPORADA 2

Disponible: 27 de julio