Llega La Monarkia de Escobar a su quinto aÃ±o

Llega La Monarkia de Escobar a su quinto año

Toño Lizárraga será el padrino del festejo que la agrupación realizará este viernes

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La Monarkia de Escobar está de festejo porque cumple cinco años de carrera musical, tiempo en el que ha buscado ganarse un lugar especial en el gusto de público, además prepara un disco en vivo y el video musical del segundo sencillo de su más reciente disco.

El cantante Toño Lizárraga será el padrino de la fiesta musical que se armará este viernes en el Maracuyá Disco, a las 21:00 horas, donde además de la presentación de los festejados subirán al escenario Banda La Misma Escuela y Grupo Los Ajustadores de Sinaloa.

A la par de esta presentación, los integrantes de La Monarkia de Escobar preparan un disco en vivo que grabarán la próxima semana en la que además de algunos de sus éxitos incluirán cóver de temas como La escuela no me gustó, Dicen de mí, En el camino, Aerolíneas Carrillo, En peligro de extinción, No te contaron mal y Don Diablo.

“Muy agradecido con Dios por poder mantener este proyecto, este bonito sueño, festejar cada aniversario es algo que ya se nos hizo una bonita costumbre, un evento que rinde muchos frutos, sobre todo porque es cuando te das cuenta del avance que ha tenido la agrupación, porque cada año hemos ido de menos a más; más gente nos conoce, nos sigue”, compartió Alfredo Escobar, líder de la agrupación.

Son cinco años en los que han hecho cuatro discos de estudio, cuatro discos en vivo, siete videos oficiales, del último disco titulado “En boca de todos”, que fue su primera producción bajo el sello de Casa Music Group, que dirige Carlos Sarabia, están por grabar el video oficial del segundo sencillo que es el cóver del tema “Agujetas de color de rosa”.

“Viene también la grabación y producción de un disco completamente en vivo, que se va a realizar entre el 9 o 10 de abril, van a venir las canciones más solicitadas de nuestro último disco, vienen unos cóvers muy padres montados a nuestro estilo, y vienen unas propuestas nuevas de algunos corridos que nos han estado solicitando, y se va hacer la producción de video con la ayuda de nuestra casa discográfica que es Casa Music Group” dijo.

Para Alfredo lo mas difícil es mantenerse a pesar de la adversidad, para este quinto aniversario cuenta con un equipo nuevo que entró al proyecto hace algunos meses, se trata de Heberto Pérez, bajo sexto y primera voz; Freddy Nervárez, bajo eléctrico, y Gerardo Llamas, que toca la batería.

SÍGALOS

En todas las redes sociales como @lamonakiadeescobar, para contrataciones e información puede llamar al 669 929 6595.