Llega misión de organizaciones a México para abordar impunidad en crímenes contra la prensa

La misión tiene como objetivo situar como prioritaria en la agenda del gobierno nacional la crisis de libertad de expresión

Noroeste / Redacción

Una coalición conformada por 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información (ISCO SOJ Coalition) llega a México para abordar la situación de impunidad en los crímenes contra periodistas, en el marco del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre desde 2013.

La misión se realizará en la Ciudad de México del 2 al 8 de noviembre y tiene como objetivo situar como prioritaria en la agenda del gobierno nacional la crisis de libertad de expresión, así como fomentar el compromiso del gobierno mexicano para disminuir el nivel de impunidad en crímenes contra periodistas.

Esta misión llega en medio de una crisis en materia de libertad de expresión en México, ya que las agresiones contra periodistas han aumentado en los últimos años, lo que lo ha llevado a ser uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para ejercer el periodismo.

Entre 2000 y agosto de 2019 han sido asesinados cerca de 115 periodistas, algunos de los cuales eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México es el país con mayor número de casos de asesinatos de periodistas en impunidad.

Además, encabeza la lista de países con mayor número de periodistas desaparecidos, y más de 230, junto con sus familias, han sido desplazados de manera forzada.

Lo anterior da cuenta de que los instrumentos implementados por los gobiernos mexicanos –desde la administración de Vicente Fox hasta la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador– para proteger a las y los periodistas no son suficientes para cumplir con su obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión.

Para las organizaciones integrantes de la coalición resulta urgente atender esta crisis, por lo que sostendrán reuniones con autoridades del Estado mexicano, a fin de hacer un llamado para disminuir el índice de impunidad en crímenes contra periodistas y proponer mecanismos de colaboración.

Entre las actividades de la misión también se encuentra la instalación de una ofrenda, el 6 de noviembre, para honrar la memoria de las y los periodistas que han sido asesinados en México; además de una reunión con víctimas, organizaciones de la sociedad civil periodistas locales, para fortalecer la colaboración.

En México organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión y los derechos humanos expresan su beneplácito por esta visita, al considerar que visibiliza la urgente necesidad de acabar con la impunidad en los crímenes cometidos contra las y los periodistas; las organizaciones son la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos (AMPDA), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Artículo 19 México y Centroamérica, Propuesta Cívica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), International Media Support (IMS), la Red de Periodistas del Noreste y el Espacio OSC.

La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad. Forman parte de ella: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).