PARA ATLETISMO

Llega para-atleta mazatleco Trinidad Serrano al Centro Paralímpico Mexicano

El porteño se concentra en la Ciudad de México previo a su participación en el Gran Prix de Brasil, donde buscará un boleto para los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú 2019

Noroeste / Redacción

Con el reto y compromiso de realizar una de sus mejores actuaciones en el Gran Prix de Brasil, el mazatleco José Trinidad Serrano arribó al Centro Paralímpico Mexicano.

"Trini", destacado atleta en el deporte adaptado, buscará a partir del proximo jueves ratificar marcas que le otorguen el boleto a los Juegos Parapanamericanos que se llevarán a cabo en Lima, Perú, del 23 de agosto al primero de septiembre con la participación de mil 890 deportistas en 18 disciplinas.

"Me siento muy contento por los logros que he tenido junto a mi entrenador, Juan Castellanos, este es un viaje muy esperado que me he ganado con base a mi esfuerzo y dedicación puestos en cada uno de mis entrenamientos y competencias en las que he dado las marcas que piden", expresó.

Serrano García competirá en las pruebas de 100 y 200 metros, así como en la de salto de longitud en el selectivo para acudir a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

"Daré lo mejor de mí en la competencia para poner en alto el nombre de Mazatlán y de las personas e instituciones que siempre me han apoyado", manifestó.

Previo a su aparición en el Gran Prix de Brasil el mazatleco brilló en la Paralimpiada Municipal que se llevó a cabo en el puerto, ratificando en ella el buen momento por el que atraviesa esta temporada.

"Si Dios quiere vamos a regresar con ese pase para irnos a Lima Perú, muchas gracias al Imdem por su apoyo, por estar al pendiente de mi proceso para la competencia. Ya estamos listos para la competencia que inicia el jueves en Sao Paulo".