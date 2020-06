Llegada del futbol a MazatlÃ¡n divide opiniones

Llegada del futbol a Mazatlán divide opiniones

Hay quienes consideran que ayudará al flujo de la economía, mientras que otros piensan que el dinero invertido en el nuevo estadio debería haberse utilizado en otros rubros

Fernando Espinoza

La llegada del futbol de primera división a Mazatlán empieza a dividir opiniones entre los habitantes del puerto.

En un sondeo realizado, los ciudadanos manifestaron sus inconformidades, pero también su apoyo a la nueva actividad deportiva, pues consideran que ayudará a la economía del puerto.

Azucena Cruz, de 24 años, se declara fanática de este deporte.

Sus equipos favoritos son América y Chivas, a quienes espera ver jugar muy pronto en el nuevo estadio de futbol.

La joven considera que la llegada de este deporte de primera división es un acierto, pues ayudará a la economía del puerto.

"Yo pienso que llegará un poquito de más solvencia para Mazatlán, va a dar más trabajo, sobre todo a la gente que no tiene uno fijo. He visto el estadio en el Facebook, pero aún no lo conozco", dijo Azucena.

Óscar López Caballero, de 48 años, coincide con Azucena, pues también destaca la posible derrama económica que puede generar este deporte.

"Esta es una buena oportunidad para mejorar la economía del municipio, me parece perfecto que lleguen este tipo de eventos a Mazatlán", dice.

Juan Cruz, de 78 años, dice que está feliz que por primera vez llegue el futbol de primera división a Mazatlán, siempre ha sido seguidor de este deporte, ya que sus hijos lo practican, y espera que comiencen los juegos para asistir al estadio.

"Estamos a la espera de que ya empiecen, que ya se vengan los juegos para ir", comparte.

Sin embargo, una opinión diferente tiene Carlos José Rivero, de 49 años, quien piensa es un desperdicio de recursos que solo beneficiará a unos cuántos.

"Esos millones que costó el estadio los hubieran invertido en otras cosas, como en la salud, equipar bien los hospitales, ya ve que se dejó venir esta enfermedad (Covid-19) y no estaban completos, además ese es puro dinero para los bolsillos de la gente que está metida ahí", comparte.

Salvador López también considera que es un desperdicio de dinero, sin embargo, agrega que es un negocio que sí funcionará, pues dice que en Mazatlán hay mucho fanático al futbol y se llenará el estadio.