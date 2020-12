Llegan a Noroeste primeras tabletas para campaña Se Busca un Rey Mago

Lectores obsequian 4 de estos dispositivos y un cheque por 1,500 pesos para la adquisición de juguetes para entregar a los menores que los han solicitado en el puerto

Belizario Reyes

A partir de hoy comenzaron a llegar las primeras tabletas para la campaña se Busca un Rey Mago, que cada año organiza este diario, y por las circunstancias de la pandemia no se esperará hasta el 6 de enero para llevarlas a los solicitantes, sino que se les entregarán a los niños conforme vayan llegando.

Cerca del medio día de hoy, de manera anónima, una lectora de este diario donó cuatro de estos dispositivos para niños que hayan solicitado a los Reyes Magos este regalo.

"Cada año yo traigo que las bicicletas, sobre todo, ahorita dije no, ahorita le vas a invertir más, pero yo creo que son necesarias, más que como un regalo por la situación que estamos viviendo de que están tomando clases en línea, pues hay que invertirle más, pero no importa, hay que regalar algo que les sirva a ellos", añadió la lectora que pidió no hacer público su nombre.

Recordó que tiene entre 5 a 7 años trayendo regalos a las instalaciones de Noroeste para que sean entregados como parte de la campaña se Busca un Rey Mago.

"Estoy satisfecha para ayudarlos y que le pongan ganas a la escuela y todo les va a salir bien si estudian y se superan", les dijo a los niños que recibirán estos obsequios.

A los demás lectores y pobladores en general les pidió que quien pueda hacer una buena obra, que la haga, pues es necesario apoyar a los niños que lo necesitan.

"Ahorita por la situación (de la pandemia del Covid-19 la gente no puede, pero la gente que puede hacer una buena obra que la haga y que es necesario apoyar a estas criaturas, con lo que quieran apoyarlos, útiles, no sé, yo he traído también, pero ahorita dije: sale más caro pero voy a traer (tablets)", continuó.

También se recibió apoyo económico por 1,500 pesos que llegó por cheque bancario, para la adquisición de juguetes para repartir entre otros niños que anhelan tener una Navidad con obsequios.

La mayoría de estos infantes, que viven en zonas marginadas, no tienen acceso a juguetes, por lo que estas ayudas en especie les alegrarán la vida.

Los lectores y ciudadanía en general que desee apoyar en esta campaña, puede traer sus obsequios a las instalaciones de Noroeste Mazatlán, ubicadas en Avenida Benemérito de las Américas 708, en el Fraccionamiento Campo Bello.