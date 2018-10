Llegan este viernes a la Machado sones irlandeses

Se presenta el grupo Into the Sun, como parte de Festival Cultural Puro Sinaloa 2018

Noroeste / Redacción

Este viernes 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en la Plazuela Machado se presenta el grupo Into the Sun, con música Irlandesa.

La agrupación estadounidense pero con raíces irlandesas llega al puerto través del Instituto Sinaloense de Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, en un evento gratuito y apto para todo público.

Into the Sun tiene su residencia en la ciudad de Kansas City, Missouri y ofrece conciertos de música tradicional folclórica de Irlanda, Escocia y América.

La música tradicional que interpreta Into the Sun relata las historias de su gente, cómo es que las generaciones anteriores han sobrevivido, cómo se han expresado, cuáles son sus formas de celebrar, llorar y crear.

Las letras son difíciles de traducir cuando intentas leerlas del papel, se trata más bien de expresiones propias de la tradición oral, transmitidas de persona a persona, de generación en generación.

Interpretar música irlandesa le ha permitido a Into the Sun comprender mejor a sus ancestros y reconocerle a esta cultura el alto valor que posee.

Al conectar con la gente y comunicarse con su público, Into the Sun busca lograr una experiencia como colectividad humana a través de la música. No se lo pierda.