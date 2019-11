Llegan legisladores locales del País a Sinaloa para solidarizarse por hechos violentos de Culiacán

Pretenden que sea referencia de antes y después de la violencia en la entidad

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La Presidencia de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, un organismo conformado por los 32 congresos del país, y otros diputados de estados vecinos visitaron hoy el Congreso de Sinaloa para demostrar su solidaridad con Culiacán y Sinaloa por los hechos violentos registrados el pasado 17 de octubre.

Y también se ha propuesto hacer el compromiso para reunirse con organismos no gubernamentales, colectivos de derechos humanos y de construcción de paz, y autoridades de los tres niveles de gobierno para dialogar y discutir acciones contra la violencia.

Previo a la sesión extraordinaria que convocó el Congreso local, para albergar a los invitados, representantes de la Copecol ofrecieron una conferencia de prensa; acudieron el diputado de Nayarit, Leopoldo Domínguez González y presidente del organismo; la vicepresidencia Tania Morgan Navarrete; y el diputado de Chihuahua, Alejandro Gloria González.

“Queremos compartir con ustedes en Culiacán nuestro más amplio sentido de solidaridad, de decir el día de hoy que ese 17 de octubre todos fuimos Culiacán, todos sentimos desde nuestra óptica y perspectiva lo que se vivió en Culiacán, de que sentíamos temor, preocupación, miedo y también mucha incertidumbre, no sólo de por qué estaban pasando esas cosas, sino qué seguía, qué seguía para Culiacán, qué seguía para Sinaloa y qué seguía para México”, dijo Domínguez González.

La Copecol alberga a los mil 100 diputados locales de todo el país y la propuesta de acompañamiento, como la han catalogado, fue propuesta por el diputado Gloria González.

“Estar aquí en esta cálida ciudad de Culiacán, estableciendo no solamente ese abrazo de solidaridad, sino también un compromiso; no venimos, y quiero ser muy enfático en esta parte, no venimos a ser jueces, no venimos a decidir por qué pasó, quién tuvo la culpa, quién hizo algo, quién no lo hizo, todos somos conscientes, y tenemos claro que la inseguridad en este país no apareció ayer, ni hace un año, ni 10 ni 20”, agregó Domínguez González.

“Hace muchos años que nuestro querido México ha estado lamentablemente sometido a este clima de violencia y de inseguridad, y que estrategias de seguridad van, que estrategias de seguridad vienen, y hoy, después del 27 de octubre, queremos que Culiacán se convierta en el parteaguas de lo que debe ser México antes y después en el tema de seguridad pública”.

El compromiso, agregó, es invitar respetuosamente a todas la autoridades de cualquier orden de gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y sobre todo a la sociedad civil, a establecer una mesa por la paz en donde se ponga, por encima de cualquier interés, partidista, de grupo o personal, los grandes temas que se deban debatir.