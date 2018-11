Llegan trabajadores de la UAS al Congreso; exigen dar su opiniÃ³n en discusiÃ³n de la reforma a la Ley OrgÃ¡nica

Llegan trabajadores de la UAS al Congreso; exigen dar su opinión en discusión de la reforma a la Ley Orgánica

Esta mañana se llevará a cabo en el recinto la mesa de análisis 'Autonomía y generación en la transformación'

Janneth Aldecoa

23/11/2018 | 09:17 AM

CULIACÁN._ Decenas de trabajadores de la UAS arribaron esta mañana al Congreso del Estado, dos horas antes de la realización de la mesa en la que se discutirá la reforma a la Ley Orgánica por parte de trabajadores jubilados, del Movimiento del 68, entre otros colectivos, arropados por el Congreso del Estado.

La mesa de análisis "Autonomía y generación en la transformación" se realizará de 10:00 a 13:00 horas, en el Salón Constituyentes del recinto legislativo; sin embargo, el grupo encabezado por el líder del SUNTUAS Académicos, José Carlos Aceves, arribó minutos antes de las 08:00 horas a la llamada "casa del pueblo".

Rechazó que el arribo fuera a manera de manifestación.

En estos momentos, los profesores que se ausentaron de las aulas, buscan su ingreso al recinto.

El pasado 15 de noviembre, un grupo de la UAS "reventó" el primer foro que se realizaría en el Casino de la Cultura.

El jueves por la tarde circuló un mensaje por Whatsapp, en el que se convocaba a los universitarios a asistir al Congreso este día para manifestarse en contra de la reforma a la Ley Orgánica, lo que consideran un retroceso:

"Compañeros, de nuevo le están pidiendo el apoyo a nuestra directora por ende a nuestra facultad para apoyar a defender la Ley Orgánica mañana -viernes- a las 8 am en el Congreso del Estado. Ahí nos vemos, compañeros, a defender lo que ha costado (sic) tener a la universidad con una estabilidad académica y que no seamos afectados en nuestras instalaciones porque volver atrás es retroceso en todos los sentidos si así no tenemos seguro la jubilación dinámica, sueldo, aguinaldo, volviendo atrás menos, hay que defender nuestra universidad y facultad, Nos vemos todos sentados en un solo espacio los que lleguen vayan apartando lugares. Nos vemos. Salón constituyentes del Congreso del Estado", reza el mensaje.