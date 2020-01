LlegarÃ¡ Ghibli al mundo a travÃ©s de Netflix

CINE DE ANIMACIÓN

Llegará Ghibli al mundo a través de Netflix

Las cintas del estudio japonés de animación se incorporarán a la plataforma a partir del 1 de febrero

Nelly Sánchez

Todo el universo de aventuras y de fantasía que Studio Ghibli ha creado a través de sus películas, llegará al mundo a través de la plataforma Netflix, que subirá el catálogo a partir del 1 de febrero.

Este estudio fundado en Japón por Hayao Miyazaki en 1985, junto al director Isao Takahata y los productores Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma, adquirió fama y respeto cuando El viaje de Chihiro ganó en 2001 el Oscar a la Mejor Película de Animación.

Para el experto en cine, Alán Mimiaga, que las cintas de Ghibli lleguen a Netflix es una buena oportunidad para hacer reflexionar a las audiencias de todo el caos que vivimos.

"Hayao Miyazaki es un director de animación adaptable para menores y para adultos, porque sus contenidos hablan de seres humanos, su psicología, las relaciones sociales, las creencias, los miedos", apuntó.

"Es una oportunidad que las familias se unan y se entretengan reflexionando los temas profundos que ofrecen sus historias".

La crítica especializada y los cinéfilos lo consideran como uno de los mejores estudios de animación actualmente y sus películas han llegado al mundo principalmente vía streaming y comercializadas en en DVD y Blu Ray.

Ahora que Netflix adquirió los derechos de trasmisión internacionales, proyectará 21 películas que forman parte del estudio, de siete en siete, a partir del 1 de febrero.

Iniciarán con El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki, la aprendiz de bruja, Recuerdos del ayer, Porco Rosso, Puedo escuchar el mar y Cuentos de Terramar.

LAS PELICULAS DISPONIBLES EL 1 DE FEBRERO

1. El castillo en el cielo (1986 ) Director: Hayao Miyazaki

Dos huérfanos, uno de ellos con una piedra de levitación, buscan un tesoro perdido y la clave para su pasado en una legendaria ciudad flotante.

2. Mi vecino Totoro (1988 ) Director: Hayao Miyazaki

Cuenta la historia de las hermanas Satsuki y Mei que se han trasladado al campo a vivir con su padre, mientras su madre se recupera de una grave enfermedad en el hospital. En el bosque cercano, descubren la existencia de seres extraordinarios, el espíritus del bosque, que sólo pueden ser vistos por personas de corazón puro.

3. Kiki, la aprendiz de bruja (1989 ) Director: Hayao Miyazaki

Kiki es una bruja de 13 años que está por de comenzar su formación, como es tradición pasará un año fuera de casa en un lugar donde pueda ayudar a la gente con sus poderes. Montada en su escoba y con su amigo Jiji, un sabio gato negro, emprende un viaje lleno de aventura y diversión en el que descubre el verdadero poder de la magia.

4. Recuerdos del ayer (1991) Director: Isao Takahata

Gira en torno a Taeko, una mujer de 27 años y soltera que trabaja en Tokio y tomará unas vacaciones en el campo con la familia de su cuñada. Durante sus vacaciones, se encuentra a sí misma recordando su época de colegiala.

5. Porco Rosso (1992) Director: Hayao Miyazaki

Porco Rosso es un piloto de hidroaviones de apariencia porcina que trabaja como cazarrecompensas. Su reputación será puesta en peligro cuando un americano llegue para arrebatarle la fama.

6. Puedo escuchar el mar (1993) Director: Tomomi Mochizuki

Es la historia de Muto, una chica de Tokio acaba de ser trasladada a una de las escuelas superiores de la ciudad de Kochi. Es guapa, buena en los deportes y en los estudios, pero no consigue adaptarse a la vida social de la escuela.

7. Cuentos de Terramar (2009) Director: Goro Miyazaki

La historia narra el camino de Arren, un joven príncipe al que le atormenta su pasado. Gracias a su encuentro con el archimago Gavilán, podrá enfrentarse los fantasmas de su pasado y mirar hacia el futuro.

LOS ESPECTADORES:

"Todas son películas muy bonitas pero la que más me ha gustado es Kiki porque es una niña de buen corazón, que le importa ser buena persona, siempre busca la manera de ayudar a los demás y que a su corta edad busca ser independiente. Tiene muy bonito mensaje"

Rosa María Sánchez

31 años

"Me gusta mucho el viaje de Chihiro porque está muy bonita, me gustan los personajes, como Chihiro, Sin cara, Haku y la abuelita que es buena, Zeniba"

María Alejandra Beltrán

7 años

"Me gustan muchas pero más Mis vecinos los Yamada porque es cómica, divertida, comedia pura, trata de la vida de una familia que pasa por momentos desastrosos, que uno no se puede imaginar y al final todo lo resuelven bien, con unión familiar. Me gusta cómo se desarrolla".

Luis Alfredo Beltrán

15 años

PRÓXIMAMENTE

1 DE MARZO

Nausicaa del valle del viento

La princesa Mononoke

Mis vecinos los Yamada

El viaje de Chihiro

Haru en el reino de los gatos

Arriety y el mundo de los diminutos

El cuento de la Princesa Kaguya

1 DE ABRIL

Pompoko

Susurros del corazón

El castillo ambulante

Ponyo en el acantilado

La colina de las amapolas

Se levanta el viento

El recuerdo de Marnie