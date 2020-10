CINE EN CASA

Llegará 'Menudo' a Amazon Prime Video

Súbete a mi moto y Neruda, que protagoniza Gael García Bernal, son algunos de los estrenos de la plataforma de streaming

Noroeste / Redacción

La historia de la banda de chicos más importante de América Latina, Menudo, llegará a los hogares de los suscriptores de Amazon Prime Video este mes, con la serie Súbete a mi moto, el 9 de octubre.

En 15 episodios, llenos de drama, anécdotas y canciones clásicas, contarán cómo nació el grupo en el pequeño poblado de Caguas, Puerto Rico, por iniciativa del ambicioso empresario Edgardo Díaz, hasta que se volvió un fenómeno mundial en la música pop latina, del que surgieron artistas como Ricky Martin.

Otra película que también se estrena el 9 de este mes, es Neruda, la historia del poeta chileno Pablo Neruda, del director Pablo Larraín, protagonizada por Gael García Bernal, que narra su huída luego de ser desaforado por el presidente González Videla, tras acusar al gobierno de traicionar a los comunistas en el congreso.

En esa huida, junto a su mujer comienza a escribir "Canto general" y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria

Y para hacer más ligera la cuarentena, Amazon tiene en su catálogo nuevas películas, como In Fabric, vistiendo la muerte, una cinta de terror del director Peter Strickland, y el thriller The Rental, de Dave Franco.

Y las series como La Sucursal, la nueva temporada de All Or Nothing: Tottenham, la segundas temporadas de Savage X y el nuevo episodio de The Boys , entre otras. Aquí el listado completo.

SERIES

6 de octubre

Black Box

Un hombre que lucha por recuperar la memoria después de sobrevivir a un trágico accidente automovilístico. Desesperado por volver a ser él mismo mientras intenta criar a su hija, recibe un tratamiento experimental que lo ayuda a indagar en un pasado que de repente se siente demasiado oscuro para ser el suyo.

8 de octubre

The Twilight Zone (Segunda temporada)

Nueva versión de la serie creada por Rod Sterling, que se compone de episodios individuales que tratan temas de ciencia-ficción o fantástico en historias autoconclusivas.

9 de octubre

The Boys (Final de segunda temporada)

Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

23 de octubre

Penny Dreadfull: City of Angels

Es una serie de terror que centra la narración en Los Ángeles del año 1938. El detective Tiago Vega y su compañero Lewis Michener, debido a un macabro asesinato, se verán involucrados en una peligrosa investigación.

Utopia (original de Amazon)

La serie gira en torno a un grupo de amigos que descubren en una novela gráfica llamada Utopía, impactantes revelaciones que adelantan sucesos que podrían conducir al fin del mundo. Entre ellos, enfermedades pandémicas producidas por un virus.

30 de octubre

Truth Seekers (original de Amazon)

"Truth Seekers” sigue a un equipo de investigadores paranormales de medio tiempo, quienes se unen para descubrir y filmar avistamientos fantasmales en Reino Unido y compartir hallazgos en Youtube.

PELÍCULAS

6 de octubre

The Lie

Es un thriller psicológico donde Joey King hace de una adolescente psicópata.

8 de octubre

Haunt

Una adolescente decide salir de fiesta con sus amigas en Halloween. Aunque la noche no pinta bien, entabla conversación con un joven que despierta su interés. Varios jóvenes que deciden entrar en una casa encantada que promete ofrecer una experiencia extrema a base de explotar sus miedos más profundos. La noche se volverá mortal cuando se den cuenta de que algunos monstruos son reales.

9 de octubre

Una Mujer Fantástica

Marina, una joven camarera aspirante a cantante y Orlando, veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital y ella debe enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una aberración. Ella tendrá que luchar para convertirse en lo que es: una mujer fuerte, pasional... fantástica.

13 de octubre

Nocturne

Un pianista increíblemente habilidoso realiza un trato con el diablo para tratar de superar a su hermana en una prestigiosa institución que forma a estudiantes de música clásica.

Evil Eye

Una maldición del pasado vuelve a despertar en el presente para atormentar a una familia.

OTROS ESTRENOS

9 de octubre

No

30 de octubre

La Sirena

Pequeña Miss Dolittle

Detrás de la Montaña