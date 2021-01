Llegarán el fin de semana químicos para el funcionamiento de la potabilizadora Miravalles, en Mazatlán

Asegura Secretario de Obras Públicas del Estado que no se paró obra por falta de pago, sino de insumos

Alma Soto

MAZATLÁN._ Los trabajos para terminar la Planta Potabilizadora de Agua Miravalles se hicieron a marchas forzadas, se hicieron las pruebas y se arrancó para la inauguración, pero los químicos que se requieren para que siga su funcionamiento no llegaron, estarán ahí el fin de semana, aseguró Osbaldo López Angulo, Secretario de Obras Públicas del Estado.

“Efectivamente, le hacen falta unos químicos que no alcanzaron a llegar ahora por el fin de año, están ya encargados y listos para llegar… el único tema es volver a echar a andar la planta, echarla a funcionar, ya se hicieron todos los ajustes”, manifestó ante el señalamiento de que la obra está detenida por falta de pago.

El funcionario estatal reconoció que se tienen adeudos con la constructora que hace la obra, pero no por 10 millones de pesos, sino por 3 millones 700 mil pesos, aproximadamente.

Quizá, dijo, se les adeudan los 10 millones de pesos del finiquito del contrato, pero no de las últimas estimaciones, el cobro no está ingresado al Gobierno del Estado.

“Pero si se deben 4 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos de la planta después de 750 millones de pesos, pues no es nada, se va a pagar en su momento, como se ha hecho, en esa obra no hemos tenido ningún problema, y bueno, se vino lo de fin de año y es una estimación que quedó pendiente, no pasa nada, hay suficiencia presupuestal, es parte de los procesos”, declaró.

López Angulo señaló que todo va bien encaminado, funcionando bien en Miravalles.