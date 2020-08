¿Llegó el nuevo heredero del gol a Sinaloa?

Daniel López tiene como objetivo situarse entre los arietes sinaloenses más destacados en el Gran Pez

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Jared Borgetti, Christian Patiño, Edwin Borboa, Lorenzo Ramírez y Jesús Ricardo Angulo son algunos de los atacantes sinaloenses que han dejado huella goleadora en la historia de Dorados de Sinaloa, logrando un fuerte arraigo e identidad con la afición escamada.

Jared (Culiacán) resaltó como un delantero de época en el futbol mexicano, portando la playera tricolor en los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, además de tomarse su tacita de café en el Bolton Wanderers de la Premier League de Inglaterra. Con Dorados, “El Zorro del Desierto” se destacó por ser el primer anotador de la franquicia en el máximo circuito y estremeció las redes en ocho ocasiones.

Christian Patiño (Ahome) fue un delantero que el medio futbolístico sinaloense recuerda con gran admiración, pues aparte de ser campeón con las Águilas del América en 2002, brilló con luz propia con el equipo de su estado durante dos años, del Clausura 2004 al Clausura 2006, anotando 7 goles.

Lorenzo Ramírez, a pesar de ser mediocampista, siempre se caracterizó por pisar el área con mucha idea y excelente definición. Quizá el gol más recordado de los 12 que anotó Ramírez, fue aquél de gran manufactura frente a La Piedad en el año 2012.

De la misma forma, Edwin Borboa (Ahome), recordado por su buena participación con Chivas de Guadalajara, fue el delantero de los golazos para Dorados, dando muchas alegrías a la afición en la temporada 2009-2010, anotando 9 goles.

Finalmente, el exponente más reciente del gol en Sinaloa para Dorados fue el ahora atacante del Guadalajara Jesús “Canelo” Angulo, quien logró salir campeón en 2016 para la causa del Pacífico. Angulo logró 15 gritos sagrados con el primer equipo, eligiéndose como el máximo goleador sinaloense en la historia del club, sitio compartido con Christian López (Elota) que también venció arqueros rivales en el mismo número de ocasiones.

Daniel López, artillero de 20 años de edad nacido en Ahome, anotó su primer gol con el equipo de Sinaloa la noche del martes en la cancha del Instituto Tecnológico de Oaxaca, tanto que fue clave para darle buen rumbo al primer éxito dorado del Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión. López convirtió su primer gol luego de disputar 83’ de manera oficial con el Gran Pez, de los cuales había jugado 63’ frente a Toros de Celaya en la fecha uno y los 20’ que necesitó ante Alebrijes para romper la red oaxaqueña.

Entre tres elementos de @AlebrijesOaxaca, Daniel López alcanzó a sacar disparo en el área para anotar y quedarse con #LaJugadaSaludDigna. 🔝😎👌@SaludDigna 🟡⚫️ #SigueDePez 📈 pic.twitter.com/RqNNxRAZWQ — Dorados (@Dorados) August 27, 2020

“Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con Dorados, en apenas mi segundo partido, me pone contento aportar algo al equipo en la victoria. De los sinaloenses que han jugado en Dorados me marcó mucho 'Canelo' Angulo porque me tocó jugar con él en Xolos, él es quien me da la asistencia para mi primer gol en Liga MX, con 'Chuleta' Orozco me ha tocado entrenar en vacaciones en Mochis, le he aprendido mucho en definición que es donde más me ha aconsejado” apuntó el ariete que fue mundialista en Polonia 2019.