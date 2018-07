Llenan de música y talento el Centro Multiversidad - Noroeste

Llenan de música y talento el Centro Multiversidad

Los alumnos de los maestros de música Ana Iracheta, Ángel Martínez y Eduardo Dueñas presiden recital de fin de cursos

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El Centro Cultural Multiversidad recibió a los alumnos de los maestros de música Ana Iracheta, Ángel Martínez y Eduardo Dueñas que imparten sus clases en Casa Pacífica.

Un total de 16 niños y jóvenes participaron en una celebración de fin de cursos en la que interpretaron canciones de los géneros pop y rock con las que se identifican.

Los alumnos seleccionaron las piezas y los maestros hicieron los arreglos musicales de acuerdo al nivel técnico y el domino del instrumento que cada alumnos desarrolló a lo largo del año.

Las canciones fueron interpretadas con guitarra, piano y batería.

Los alumnos que toman clases de canto enriquecieron su propuesta sumando su voz a la interpretación instrumental.

La directora del Centro Cultural Multiversidad, Olga María Enciso, anunció a los jóvenes músicos que tocaron y cantaron canciones como Can´t stop loving you, The Scientist que hizo famosa Coldplay; I want to break free, Boulevard of broken dreams, Eres de Café Tacvba, Imagine de John Lennon y Sound of Silecen.

Roberto Fuentevilla se despidió de la clase después de más de ocho años de estar en Casa Pacífica, va a continuar sus clases de música en Alemania, e interpretó Hijo de la Luna de Mecano y dos minuets de Bach.

JÓVENES MÚSICOS GRADUADOS

José Grave

Sara Javer

Yolanda Mazur

Miguel Flores

Marina González

Jimena Sánchez

Teodoro Lemmen -Meyer

Luz Zamudio

Mauria Javer

Naalia Grave

Roberto Fuentevilla

Hugo Díaz

Kai Ruiz

Marcelo Díaz

Andrea Medina

Antar Abreu