Lleva Heriberto Soberanes mÃºsica sinaloense a Cuba

MÚSICA

Lleva Heriberto Soberanes música sinaloense a Cuba

El guitarrista ganador del Premio Sinaloa de las Artes comparte en Cienfuegos su experiencia como docente, ofrece concierto y participa como jurado en concurso

Nelly Sánchez

Para el guitarrista Heriberto Soberanes enseñar es una de las actividades que más lo llenan en la vida.

"Me emociono, me gusta mucho ese trabajo, de la enseñanza, creo que tuve una fortuna, de tener vocación para la docencia. He sido intérprete, estudioso, analista, arreglista, compositor, estando en el renglón de la música, pero el aspecto docente es de las cosas que más me satisfacen", asegura.

Ganador del Premio Sinaloa de las Artes en 1998, Soberanes ha sido formador de muchas generaciones de guitarristas en el estado, y esa experiencia formativa la compartió recientemente en el Festival de Cienfuegos, en Cuba, donde participó con recitales, fue jurado de concurso y dio clases magistrales.

En el Festival de Guitarra de Cienfuegos, que se dedicó a Leo Brouwer, el compositor para guitarra más importante del mundo, participó con un concierto, en el que llevó música de Sinaloa, con arreglos suyos para guitarra clásica en piezas sinaloenses.

Además, fue jurado en concurso de guitarra, con jóvenes de secundaria, jóvenes de 12 a 15 años, que tocan música con un nivel alto y trabajó con ellos clases magistrales.

"Di el curso El análisis en la obra de guitarra, de ahí se desprenden muchos aspectos técnicos, musicólogicos, sobre el manejo del instrumento, al final me invitaron a volver, en fecha próxima, a la escuela de música Benny Moré, de Cienfuegos".

Compartir conocimientos, asegura, le gusta desde muy joven.

"A mí me gusta mucho la enseñanza desde chamaco, desde que estaba en secundaria le daba clases de matemáticas a mi hermano, ya me emocionaba el experimento de trasmitir conocimiento, por eso en esta ocasión esa visita a Cuba, que fue un ejercicio docente con jóvenes de esa edad y otra cultura, fue emocionante".

Incluso, dice, cuando uno presenta un recital es también un poco profesor, porque lo hace en estilo didáctico, y antes de tocar una partitura, platica un poco de la pieza que van a escuchar y le busca un paralelo con la música popular.

En una ocasión, cuando fue a dar un concierto en la Escuela de Economía de la UAS, tenía claro que eran estudiantes que no van a conciertos de guitarra, que son invitados del aula de clases y debía platicar con ellos, encontrar paralelos entre la música que iba a presentar con la vida de ellos, para que tuviera significado.

"En una parte del concierto, les preguntaba a los muchachos si conocían el corrido de Catarino y los rurales, una canción ranchera que habla de costumbres con esos hombres que retan a la policía, pero no era la letra del corrido el asunto que me ocupaba, sino un ritmo de origen español que iba a emplear al tocar una pieza y lo relacionaran", comparte.

"Pues les dije 'escuchen cómo voy a modificar este ritmo... se llama seguidilla, es de origen español y es el soporte que lleva esta pieza que voy a tocar enseguida que se llama Serenata española... entonces Serenata española ya no es extraña en su cultura, y no es truculento, es real".

En la clase magistral que dio en Cuba la revisión de estudiantes, la hizo al final del concurso, puesto que era presidente del jurado y cuando entró en ese tipo de detalles, de preguntarles lo que tocaban, de dónde venía el tema, el soporte musical, los alumnos se interesaron mucho en lo que va más allá de la apariencia de las notas musicales.

"El experimento educativo siempre es muy grato para mí,

Y aunque es maestro jubilado, sigue atendiendo alumnos en clases particulares, invitaciones en universidades y también en el escenario.

"Yo donde donde me pare toco a gusto y donde me pare me tiemblan las piernas".

Soberanes tiene más de 46 años tocando la guitarra, tanto clásico como popular. Tiene un dueto con su esposa, Isela Arredondo, ha tenido cuartetos y tríos.

"La música no me aburre, siempre debo tener una ilusión nueva, un experimento, una manera de hacerlo, un probar ahora de esta forma, que si las uñas más largas, que si la forma de pisar las cuerdas, no podría estar haciendo la misma rutina todos los días".

Próximamente acudirá a La Paz, Baja California, donde ofrecerá un concierto y luego hará un trabajo para la Escuela de Música del gobierno del Estado.

"Quieren que capacite profesores, ya vi el plan de estudios, las materias, vi lo que se debe atender, el concierto será para que me conozcan, conozcan mi nivel o sepan cuando menos que toco la guitarra", dice.

"Me da mucho gusto ir, porque hace mucho tuve alumnos de La Paz, cuando no había escuela de música allá, ya empecé a hacer conexiones, charlas previas con los maestros, para el nivel de confianza que debe haber en el trabajo de equipo, de eso se trata de educación de esos muchachos".

PERFIL

Heriberto Soberanes es considerado una de las figuras más importantes del desarrollo musical en Sinaloa.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música.

Perfeccionó su técnica, repertorio e interpretación con Carlevaro, Susuky, Ross, Anguiano, Villey, Ortega, Brouwer y otros destacados pedagogos del arte musical.

Ha presentado recitales, cursos y conferencias sobre temas musicales en México, Estados Unidos, Cuba y España.

Es investigador musical con varios trabajos publicados, profesor titular en la Escuela de Música de la UAS desde 1980.

En 1988, el Gobierno del Estado de Sinaloa le concedió el Premio Sinaloa de las Artes.