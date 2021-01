Lleva Jazmín protesta a Estrada Ferreiro; desvalijaron su auto en pensión de Culiacán y nadie se hace responsable

José Abraham Sanz

Jazmín no está acostumbrada a salir y manifestarse, pero lo hizo como última opción, porque desde el año pasado su vehículo fue remolcado a la pensión de autos de Grúas Culiacán, concesionada por el Ayuntamiento de Culiacán, y no ha podido sacarlo.

En enero quiso sacarlo, le cobraban 20 mil pesos sin poder verlo, pero sabe que está desvalijado. Se trata de un Sentra que con mucho esfuerzo pudo comprar nuevo de una agencia automotriz.

“Mi carro estaba por equis motivo en la pensión de Culiacán y en enero que yo quise ir por mi carro, la pensión estaba clausurada, con oficio de denuncias contra Ricardo Laura Garzón, entonces ahorita está clausurada, no me dejaba entrar ahí a la pensión”, explicó.

“Me cobran alrededor de 20 mil pesos para poder sacar el carro, pero sin dejar verlo; o sea, me dijeron, tiene que pagar 20 mil pesos, y te dejamos entrar a que veas el carro, yo no sabía en qué condiciones y le dije: oye, yo no te voy a pagar por eso, le dije, yo necesito ver mi carro primero para ver en qué condiciones está”.

Jazmín, junto a otra persona, decidieron imprimir una lona de protesta y colocarla frente a la camioneta Suburban del Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Exigimos justicia ante el abuso de Grúas Culiacán y el Ayuntamiento de Culiacán, carros quemados, desmantelados y robados, queremos compromiso del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que nos resuelva”, dice la manta que Jazmín y su compañero colocaron y mantuvieron por unos minutos en el suelo.

Recuerda que en abril del año pasado supo que hubo hasta 15 incendios en la pensión y al no poder recuperar su vehículo decidió interponer una denuncia en el Ayuntamiento.

“No se me hace justo, vine con el licenciado Othón Herrera, nunca lo encontré, lo estuve esperando alrededor de tres horas, durante tres días, y no; pero le dejé un recado, le dejé mi número de teléfono, me contactaron a los días”, recordó.

Leobardo Félix, del departamento jurídico del Ayuntamiento, le brindó asesoría para interponer denuncia en el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Es lo que hice, y estoy en proceso de que me resuelvan, y me topo con la noticia de que no se ha resuelto ningún caso, desde que han metido muchísimas, se han resuelto cero casos, hay un documento firmado por Leobardo Félix donde dice que no se ha resuelto ninguna denuncia de parte del Ayuntamiento al corralón”, lamentó.

“A mí me da mucho coraje, mucha frustración, de que nos vean la cara, es un abuso lo que nos están haciendo; yo no puedo hacer nada, yo no puedo ni siquiera ver mi carro, que el alcalde se haga responsable”.