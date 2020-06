Lleva ofrenda a su hija a 24 años del trenazo en Mazatlán

24 años ya, del "trenazo de la Santa Rosa” donde murieron 34 personas y sobrevivieron otras 14, es sin duda una de las tragedias más recordadas en Mazatlán.

Juvencio Villanueva

Y el recuerdo lastima cada 31 de mayo a quienes perdieron algún familiar en ese accidente, ahora la mayoría de los nichos en el lugar lucieron abandonados, pero, Juan llegó hasta el lugar donde se recuerda a Mireya, su hija, con sus manos retiró la hierba y removió las piedras alrededor de su cruz.

Mireya era la menor de entre 6 hermanos, iba a cumplir 19 en ese año, se graduó en Trabajo Social y regresaba de hacer su servicio social.

"Yo vine ese día a buscarla, porque en la casa la estábamos esperando y no llegaba y no llegaba, pero ya ve, la mujer presentía que algo le había pasado y empezamos a escuchar las sirenas, hasta que alguien nos avisó del accidente, vine, pero no la encontré ni aquí, ni allá, hasta que otro familiar nos avisó que estaba en la cancha Germán Evers.

"Vengo cada aniversario del accidente, en octubre cuando cumplía años y tambien le traigo sus flores en diciembre.

Se le olvidará a mucha gente, pero a uno como padres jamas"