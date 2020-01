Lleva PASA a los tribunales defensa de concesiÃ³n de la basura en Guasave

Lleva PASA a los tribunales defensa de concesión de la basura en Guasave

La empresa privada presenta demanda al Ayuntamiento, para exigir el pago de más de 20 millones de pesos, pero uno de sus representantes adelanta que defenderán todos los derechos estipulados en el contrato firmado en 2017

Reyes Iván Camacho

16/01/2020 | 12:58 AM

GUASAVE._ La empresa Promotora Ambiental, S. A. ya llevó a los tribunales el conflicto que tienen con el Ayuntamiento de Guasave, para defender el contrato de concesión que firmó con el Municipio en diciembre de 2017, para la prestación del servicio de recolección de basura.

Juan Torres Gómez, encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA, confirmó que fue en diciembre que la empresa decidió presentar una demanda en contra del Ayuntamiento, mediante la cuál exige el pago de más de 20 millones de pesos por servicios prestados y no pagados.

“Estamos en tribunales con el asunto, como se los había dicho anteriormente, que este asunto se iba a defender y efectivamente, sí ya está el asunto en tribunales, se va a litigar, ya se presentaron las demandas correspondientes”, comentó.

Torres Gómez indicó que este primer paso en los tribunales es para exigir el pago de facturas presentadas por PASA al Ayuntamiento, pero también defender el contrato, que en una de sus cláusulas penaliza al Municipio con el 40 por ciento del costo mensual por los meses que falten para que se venza la vigencia del documento, que en este caso es hasta diciembre de 2022.

“Se va a defender el contrato en todos los derechos que tenga la compañía”, sostuvo.

El representante de PASA subrayó que a estas alturas, ya con el conflicto escalando a los tribunales y ante la evidente falta de voluntad de las autoridades municipales por buscar una solución por otra vía, todo indica que tendrá que ser por la vía jurídica cómo se ponga fin a este tema.

PASA suspendió el servicio de recolección de basura en Guasave desde el 13 de septiembre de 2019, después de no encontrar respuesta favorable del Ayuntamiento al reclamo en el pago de más de 20 millones de pesos por las facturas de los meses de mayo, junio y julio; sin embargo, las autoridades municipales no reconocieron dicho adeudo, argumentando que la empresa les estaba cobrando servicios no prestados a la ciudadanía

Ya en ese tiempo, el ayuntamiento tenía en renta cinco camiones recolectores de basura y desde entonces han sumado otras siete unidades a través de adquisiciones, para ir complementando el equipamiento que requiere para prestar este servicio de manera definitiva a la ciudadanía.