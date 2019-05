Lleva Quirino promesas y ceviche a El Carrizo

Durante su campaña le había prometido a los carricenses compartir con ellos un ceviche de camarón si ganaba la gubernatura, y hasta ahora cumplió.

Carlos Bojórquez

AHOME._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel sostuvo un encuentro con pobladores del Valle del Carrizo este jueves, donde además de escuchar y atender sus demandas, también les llevó ceviche.

La reunión se llevó a cabo en la techumbre de la casa ejidal, donde las primeras voces que se levantaron fueron las de los productores agrícolas, unas para denunciar que los acopiadores les quieren cobrar 200 pesos por el flete de la cosecha, y otras porque la Financiera Nacional de Desarrollo les está negando el financiamiento para sembrar los segundos cultivos.

De inmediato, el Gobernador se comunicó vía telefónica primero con el secretario federal de Agricultura, Víctor Villalobos, y después con el director general de la FND, Francisco Javier Delgado, y así, de inmediato, se comprometieron a buscar una solución a las dos problemáticas, apaciguando los ánimos de los agricultores.

Otro compromiso que Ordaz Coppel consideró prioritario, fue el de concretar por fin la obra de ampliación del desagüe pluvial, pues cada temporada de lluvias se comprueba que es insuficiente, generando inundaciones en un sector de la comunidad.

"Es una gran oportunidad de poder platicar, escuchar las prioridades, las necesidades, pero también de resolver. Por eso aproveché ahorita para hacer las gestiones directas ante el secretario de Agricultura, ver el tema de los trigueros, de los apoyos, las herramientas, la mecánica que pudiera darse, y hablé con el director de la Financiera Nacional de Desarrollo, porque me parece injusto que saquen del apoyo de financiamientos, con buenas tasas, a los productores de aquí, de la zona del Carrizo, y que quieran que se contraten con parafinancieras o sofomes, que es doble o triplemente caro", comentó.

"Luego me parece que ciertamente el tema del drenaje pluvial es una prioridad, no se ha atendido por parte de las autoridades federales, pero nosotros vamos a ver una solución inmediata, de fondo, para darle apoyo y respaldo. Y seguir gestionando, sin duda, con la SCT, pues para que terminen de arreglar los puentes carreteros aquí, que ya tienen muchos meses y no hay respuesta", añadió.

Durante la participación de los pobladores de El Carrizo, hubo algunas acusaciones hacia el Gobernador sobre falta de trabajo y solución a los problemas de la comunidad.

Ante esto, Ordaz Coppel aseguró que siempre ha considerado importante la pluralidad y las manifestaciones abiertas, y dijo que no se trata de ir a acusar, pues con eso no se gana, sino de buscar, en conjunto, que se resuelvan los problemas.

"Yo sé cómo soy, yo puedo ver a los ojos a quien sea, mirarlo de frente, porque no tengo ninguna necesidad de ocultar nada, ¡y yo no vine a robar al Gobierno!, yo vine a construir, a transformar y empujar, punto. A lo único que yo aspiro, al dejar mi paso por el gobierno, es dejar un buen nombre, porque así me lo dejaron mis padres y así se lo voy a dejar a mis hijos", expresó.