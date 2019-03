Lleva Stasag demanda ante tribunal colegiado de MazatlÃ¡n

Lleva Stasag demanda ante tribunal colegiado de Mazatlán

Desconocen al presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje porque se le venció su periodo el 31 de octubre y no fue ratificado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Después de que el Juzgado Séptimo desechó la demanda de amparo contra los actos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, promovida por Alejandro Pimentel Medina, llevaron el caso ante el tribunal colegiado de circuito de Mazatlán, dijo el dirigente sindical.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave aclaró que lo que combaten en los juzgados federales no es el despido injustificado contra él y otros tres compañeros de la cúpula sindical, sino los actos del presidente del tribunal Abelardo Rodríguez Valenzuela, porque se le venció el periodo para estar al frente de dicho órgano el 1 de noviembre.

“Es un amparo que nos vienen negando que va en contra de quien se ostenta como presidente del tribunal, porque no es la persona indicada”, dijo “esta persona que está ahí nos viene molestando y no es el presidente, porque sus funciones se le terminaron el primero de noviembre del año pasado, no se ha ratificado, entonces él está ilegalmente ahí porque le conviene al gobierno de Aurelia Leal tenerlo, porque nos están retrasando todo”.

De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, los miembros de los tribunales municipales de conciliación y arbitraje durarán en el cargo el periodo constitucional del Ayuntamiento correspondiente, pudiendo ser reelectos.

Alejandro Pimentel Medina

Pimentel Medina subrayó que Rodríguez Valenzuela debió dejar la presidencia del tribunal el 1 de noviembre o ser ratificado, lo que no ha ocurrido, por lo que todos los actos que se derivan a partir de entonces no tienen validez, como el despido de los cuatro integrantes de la cúpula sindical, y es lo que están combatiendo en los juzgados federales.

“Interpusimos otro recurso que está en el colegiado de Mazatlán en contra de quien se ostenta como presidente del tribunal, en cuanto se nos dio la negativa nos fuimos a un recurso, no es por despido injustificado”, aclaró.

“En esta situación todavía no somos vencedores ni vencidos, porque todavía de ahí nos quedaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía hay materia. Lo que están haciendo ellos nada más es retardar, pero la justicia tarde o temprano va a llagar a favor de nosotros”.

El secretario general del Stasag subrayó que mientras él tiene una toma de nota expedida por el propio Rodríguez Valenzuela cuando aún no se le terminaba su periodo, sí está reconocido como autoridad sindical, pero quien se ostenta como presidente del tribunal no tiene un documento oficial que lo acredite como tal.