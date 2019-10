TEATRO

Lleva Vincent los Girasoles contra el mundo

La obra, escrita y actuada por Mario Iván Martínez se presenta este lunes y martes, a las 20:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio

Nelly Sánchez

El día que presentaron el documental Vincent, Pinceladas de un Genio y le pidieron hacer alguna representación de Van Gogh, Mario Iván Martínez supo que tenía en sus manos su siguiente proyecto de vida.

Era 2016 y desde entonces trabajó, leyó, investigó, hizo una estancia de un mes en los lugares que inspiraron el color al pintor holandés, y ahora se inicia como dramaturgo en "Vincent, Girasoles contra el mundo", que se presenta este lunes y martes,a las 20:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte de la temporada de otoño de la Sociedad Artística Sinaloense e Instituto Sinaloense de Cultura.

Se trata, en propias palabras de Mario Iván Martínez, de los encuentros y desencuentros amorosos y de la evolución pictórica de uno de los grandes genios de la plástica moderna: Vincent Van Gogh.

Esta obra, que actualmente se presenta en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, fue evolucionando, comentó el autor y protagonista de la obra, que dirige de Luly Rede, y en la que actúan además Paula Comadurán y Fernando Memije.

"El proyecto nació cuando me invitaron a ponerle voz a un documental que Vincent pinceladas de un genio, de Petere Knapp y Francois Bertrand, producido por el Museo Van Gogh. La premisa era que Van Gogh mismo narrara su evolución pictórica y nos solicitaron la versión narrada en español y querían que un actor mexicano abordara la propuesta", compartió.

"El día del estreno me dijeron 'Por qué no estás aquí presente y haces algo, por qué no te caracterizas... ah muy bien', les dije. '¿Y por qué no haces una obra de teatro? y le digo... espere ¿de dónde voy a sacar una obra de teatro? pero qué tal si presento un prólogo escénico".

Comenzó a leer muchísimo sobre Van Gogh y entonces supo que era un gran proyecto.

"Este tenía que ser mi siguiente proyecto de vida, ya había acariciado la posibilidad de incursionar en la dramaturgia, estoy hablando de marzo de 2016, lo que van a presenciar es el quinto tratado sobre la dramaturgia de esta obra".

En 2018 se fui a Europa y se dio el privilegio de estar en los lugares donde Vincent descubrió el color, viajó por Arlés, en el sur de Francia, donde Van Gogh pintó su famosa pieza Noche estrellada sobre el Ródano y La casa amarilla; en París visitó el museo de Orsay, en Ámsterdam el Museo Van Gogh y llegó al poblado de Auvers sur Oise, donde el pintor vivió por 70 días y creó más de 80 obras, y es además es el sitio donde fue “asesinado”.

Además, para este montaje, leyó libros como Cartas desde la locura, que recoge las cartas de los hermanos Van Gogh; Anhelo de vivir, de Irving Stone; La viuda de los Van Gogh, de Camilo Sánchez, y Vincent and Theo, de Deborah Heligmann, condensa tres años de investigación.

Este montaje, agregó, aborda la figura de la escritora y feminista Johana Bonger, viuda de Vincent, y heredera y promotora de su obra.

"Me entusiasmó incorporar la figura de una mujer, la viuda Joana Bonger, porque es gracias a ella que conocemos la obra de Van Gogh. Muere Vincent, muere Theo, su hermano, y de pronto ella se encuentra con 899 pinturas que nadie quiere, pero aún, que repugnan".

Fernando Menije que interpreta varios personajes, entre ellos Paul Gauguin, con quien Vincent convivió en la Casa Amarilla y que desemboca en el episodio que muchos conocemos, que es aquel en que que se mutila la oreja.

Luly Rede, directora de la obra, aseguró que ha sido un proceso delicioso.

"Han sido tres años de esta investigación, pero el momento en que me involucro en el proyecto ha sido un proceso muy meticuloso, hemos ido abordando escena por escena, sin tener la presión de un momento determinado para estreno y eso nos permitió jugar con el espacio, los personajes", dijo.

"El reto mayor fue lograr que se cuente la historia con tres actores que hacen múltiples personajes".

La obra no termina con la muerte de Van Gogh, sino también se abunda sobre qué ocurrió con su hermano.