Llevan 10 días sin agua potable en el valle de Escuinapa

Vecinos de Teacapán, Cristo Rey y Palmito del Verde se han visto afectados por la falta del vital líquido

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa. _ De ocho a diez días sin agua potable es lo que tienen ya habitantes de la zona del valle, y hasta el momento no hay quién les explique los motivos del desabasto, manifestaron vecinos de Teacapán.

“Ya son como diez días que no tenemos agua, pensábamos que era un problema de la calle Gabriel Leyva, porque desde mayo apenas hemos tenido agua, pero es un problema general, a todos nos está afectando”, dijo Mariana Garibaldi.

En la calle Gabriel Leyva desde que se pavimento se tienen problemas, algunos vecinos decidieron quitar la llave y pegar la conexión a nivel subterráneo del tubo principal, para intentar solucionar la falta de presión para que les llegue el vital líquido.

El problema es que ahora no sale nada de agua debido a que es un problema general de acuerdo a vecinos de la sindicatura, no hay agua para nadie pues ni en las zonas bajas tienen el vital líquido, precisaron.

“No nos queda de otro que quienes tenemos ‘tiros’ (pozos) de esos antiguos que son grandes, nos regalemos agua entre todos, el servicio de agua aquí no se regulariza y no hay nadie que se pare (vaya) para decirnos qué pasa”, dijo Francisco Ramos.

Desde mayo de 2019 el servicio de agua es irregular, no llega de manera frecuente, pero desde hace diez días no se ha tenido una sola “gota” de agua, precisaron.

Este problema se suma al abandono en que tienen a la sindicatura de Teacapán, manifestaron, pues, aunque el Gobierno municipal anuncia de manera frecuente “torneos” de pesca, estos no vienen a detonar ni la economía, ni mejoras a la sindicatura, señalaron.

“Nos piden que no politicemos las cosas, pero desde las elecciones de mayo del año pasado parece que los de Escuinapa (gobierno en la cabecera municipal) nos abandonaron de plano, no hay agua, el malecón se está cayendo, las calles están feas y según nos traen torneos de pesca, para puras vergüenzas”, dijo Ana Hernández.

Vecinos de comunidades como Cristo Rey y Palmito del Verde manifestaron que también están afectados por la falta de agua potable desde hace más de ocho días.

“Cuando no hay en Teacapán, no hay en todo el valle, algunos tenemos aljibes por eso no nos dábamos cuenta, pero el agua ya se acabó y el problema aquí es que no podemos usar el agua de los pozos, apesta por las fosas sépticas”, dijo Óscar Medina, de Cristo Rey.

Se buscó a través de llamadas telefónicas al Gerente de Jumapae Juan Manuel Grave Inda para saber la razón de que el valle este sin agua potable, pero éste no respondió.