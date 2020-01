REYES MAGOS

Llevan los Reyes alegría a los niños en Mazatlán

Cientos de niños reciben con alegría a los Reyes, quienes cumplen una vez más con la misión encomendada en la campaña de Noroeste: Se Busca un Rey Mago

Carlos Robles

07/01/2020 | 03:00 AM

MAZATLÁN._ El amanecer de ayer lunes llegó al puerto acompañado con una ola de alegría, la cual les tocó vivir a los niños mazatlecos que formaron parte del tradicional evento que organiza editorial Noroeste, Se Busca Un Rey Mago.

La ilusión por recibir un regalo se apoderó de los miembros más jóvenes de distintas familias porteñas de escasos recursos, quienes con una sonrisa dibujada en sus rostros admiraban la llegada de los Reyes Magos a sus colonias.

Fue desde muy temprano que Melchor, Gaspar y Baltazar iniciaron su labor de repartir alegría y felicidad a cientos de jóvenes que con gran anhelo se arremolinaban a su alrededor.

Expresiones como “¡Ya llegaron los Reyes Magos!”, comenzaron a hacer eco en los distintos rincones de Mazatlán que fueron visitados, donde los niños no sólo se emocionaban por recibir un presente, sino que además disfrutaban la compañía de los tres Reyes Magos.

Jóvenes como los primos Nahomi, Gael, Fátima, Juan José y Victoria González no ocultaron su felicidad al recibir los juguetes que habían pedido, así como los pequeños Heriberto Ávalos y José de Jesús Hernández.

De igual forma lo hizo Valeria Serrano al ver que los Reyes Magos le entregaban la bicicleta que tanto ansiaba y que con gran emoción había pedido.

Quienes también se mostraron agradecidos por sus presentes, fueron los hermanos Jesús Alejandro, Lizbeth María y Eiza Mitchelle González.

Sin embargo, la alegría no solamente fue para aquellos jóvenes que compartieron su historia a través de Noroeste, sino que también se entregaron juguetes a muchos niños que estuvieron presentes.

Durante la mañana, la caravana que repartió juguetes y alegría entre chicos y grandes, recorrió algunas de las distintas colonias más vulnerables.

Entre dichas colonias se encontraron la Pino Suárez, Francisco I. Madero, Azteca, Felicidad, Demetrio Vallejo, la Ciudad de los Niños y la invasión de nombre Manuel Laveaga.

Además de los juguetes que se hicieron entrega, también se repartieron cobertores, vestimenta y calzado para niños y jóvenes.

Esta celebración se llevó a cabo tras las historias que estos niños plasmaron durante esta campaña realizada por editorial Noroeste, la cual cumple 28 años de vida con el apoyo incondicional de los amables lectores, que son quienes realizan las donaciones.

Amor por sus compañeros

Exhibiendo una sonrisa llena de alegría, el pequeño Carlos Manuel Sánchez recibió el regalo que más esperaba para este Día de Reyes, no siendo ni juguetes, ni ropa, ni nada material para él, sino comida para sus cuatro perritos: Lulú, Canela, Palomo, y su más reciente inquilino, el Terry.

“Le pedí comida para mis perritos porque los quiero mucho a los cuatro y me encanta, y estoy muy feliz de ver que sí me trajeron el regalo de mis perritos porque son muy tragones, sobre todo el Terry”, dijo el pequeño.

Cambia el regalo, pero no la emoción

Para la niña Gabriela Sandoval Carrillo, los Reyes Magos no le trajeron la televisión que tanto ansiaba, sin embargo, la felicidad no estuvo ausente en su casa, pues le entregaron una bonita bicicleta, la cual recibió con gran cariño y emoción.

“Sí me gustó mucho, estoy muy feliz de que me trajeran estos regalos a mí y a mis hermanos”, declaró la pequeña Gaby, quien no pierde la fe en que después le pueda llegar esa televisión que tanto anhela.

Cabalgata de alegría

Otro de los pequeños que se dejó llevar por la alegría y la algarabía que vivió al recibir su juguete fue Javier Enrique Patrono, quien entre sus regalos recibió un caballito de madera y no dudó en estrenarlo y “cabalgar” por las calles de su colonia.

Así mismo, las niñas, Guadalupe Barreto, Nancy Marlene, Perla Ramos, Yaqueline Pérez y Magdalena Osuna, no dudaron en estrenar el calzado que recibieron este Día de Reyes, quienes corrían con emoción para presumir sus nuevos zapatos.