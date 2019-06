CIENCIA

Llevará alumna del Jean Piaget prototipo científico a España

Danna Paulett Ramírez López, alumna del Instituto Bilingüe Jean Piaget, presentará su proyecto en la competencia internacional Open Science Cambre, en La Coruña

Nelly Sánchez

Desde que era pequeña, Danna Paulett Ramírez López se ha sentido atraída por los temas científicos, por el universo, las estrellas, los eclipses, las lunas rojas y ese gusto y su disciplina académica, la hicieron crear el prototipo Astrophoto, que llevará a la competencia internacional Open Science Cambre, en La Coruña, a finales de septiembre.

Se trata de un telescopio refractor hecho con materiales reciclados, económicos, con un adaptador para cámara o celular, de tal manera que se puedan tomar formas visibles los astros del universo en tiempo real.

Y aunque está hecho con tubos de pvc, pedazos de madera y lupas económicas, con él se pueden calcular parábolas, determinar luces, espectros.

Astrophoto surgió en Jean Piaget, cuando Danna lo creó para la materia de ciencias y lo llevó a la feria interna, donde fue elegido como uno de los mejores proyectos expuestos.

Por su trayectoria académica, sus medallas ganadas en distintas competencias, por haber sido nombrada embajadora de la ONU, en el foro de las naciones unidas que se llevó a cabo en Turquía y por la asesoría de la maestra Rosa Amelia Trejo Castro, fue invitada al concurso internacional de forma directa.

Además, al participar en la Expociencias Sinaloa, logró un pase nacional de Expociencias, que será en noviembre.

Astrophoto, asegura la maestra Trejo Castro, titular de la materia de Ciencias II, permitirá que una escuela que no tenga muchos recursos, pueda elaborar un telescopio refractor y dar una clase de ciencias.

"Yo siempre le digo a los alumnos que tienen una vida muy buena porque están en una institución avanzada, aquí tienen todo, no les falta nada, el edificio invadido de tecnología mac, de punta, pero nuestro deber es que se den cuenta que la mayoría de los jóvenes del país no tienen esta fortuna de escolaridad", compartió.

"Es una herramienta para un maestro de física, porque se puede aplicar en cálculos de tiempo universal, espectros. La física es una ciencia que casi no se explota por lo costoso, y con esto ya no hay pretexto de que no lo hacen porque es muy caro".

Para Danna Paulett, de 13 años, alumna de segundo de secundaria, este proyecto resulta fascinante.

"Comenzó porque me gusta mucho la ciencia, la física, y el estudio de los astros, el universo y todas las variantes y yo decidí hacerlo para que más gente aprenda de la astronomía".

Recordó que hizo cuatro prototipos y el cuarto fue con el que se quedó.

"Y lo pienso seguir mejorando, quisiera agregarle cosas y un poco de tecnología pero siempre dejarlo a un precio accesible, para que lo compren escuelas que no tengan mucho dinero".

"Yo quisiera ganar algún lugar en el concurso internacional para que Astrophoto se dé a conocer en más lugares, y cuando vaya al nacional me gustaría seguir avanzando y mejorando el prototipo hasta llegar a uno que me satisfaga y poderlo compartir con el público".

Danna Paulett Ramírez López

13 años, segundo de secundaria

PARA SABER

Danna Paulett Ramírez López presentará el prototipo de Astrophoto en tres idiomas, inglés, francés y español, a finales de septiembre en Cambre, un pueblo cercano a La Coruña, España, a finales septiembre.