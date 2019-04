Llevará demanda contra Secretario de Guasave hasta las últimas consecuencias, asegura ex líder del PRD

Luis Miguel Verdiales Moreno adelanta que ratificará la denuncia contra José Luis Guerrero Sánchez por amenazas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que no se echará para atrás y llevará hasta las últimas consecuencias la demanda penal por amenazas interpuesta contra José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, afirmó Luis Miguel Verdiales Moreno.

El ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRD

adelantó que ratificará la demanda, pero para ello está asesorándose con un abogado, para que lleve todo el sustento jurídico.

“Hasta la fecha, el Ministerio Público no me ha hecho la invitación para que ratifique la demanda, sin embargo, voy a acudir yo mismo, estoy esperando solamente poder hablar con un abogado para que me asesore en este tema, dado que no quisiera dejar la denuncia sin el sustento legal que se requiere para que este asunto proceda”, manifestó.

“Con las mentiras que está diciendo el Secretario del Ayuntamiento me resulta muy riesgoso dar pasos en falso”.

El activista político manifestó que es falso que hubiera sido él quien se acercara a Guerrero Sánchez para insultarlo, como dijo el funcionario que habían ocurrido los hechos.

“Yo jamás insulto a nadie de buenas a primeras, los insultos los recibí de él, la amenaza la recibí de él, a mí no me gusta andar en ese tipo de bretes, soy una persona de diálogo, soy un pacifista convencido, pero cuando él me amenaza yo reacciono y le dije que conmigo no iba a estar fácil, si él me amenaza, yo no le voy a responder con flores”, subrayó.

Verdiales Moreno aseveró que tomó muy en serio y le preocuparon las amenazas del Secretario del Ayuntamiento porque no es "una blanca paloma" y además sabe de él bastantes cosas que le hacen ver que el riesgo es real.

Expuso que está recibiendo seguridad tanto de policías municipales como estatales, pero no porque la Alcaldesa Aurelia Leal López lo haya ordenado, sino porque es un ordenamiento del Ministerio Público.

“Que no sea ilusa, ella no lo hace porque ella quiere, lo hace obligada por el Ministerio Público, porque es quien la obliga a que nos proporcione seguridad”, expuso.

Por las mañanas, policías municipales han estado yendo a su casa y les firma un documento y durante la noche una patrulla de la Policía Estatal realiza rondines, aunque no lo siguen para los lugares a los que se moviliza.