LlevarÃ¡ el Tatuas dos obras a la Muestra Nacional de Teatro

ESCENA

Llevará el Tatuas dos obras a la Muestra Nacional de Teatro

La agrupación sinaloense fue seleccionada con Ciudad de tres espejos y ganó la regional con El estanque

Nelly Sánchez

CULIACÁN.- Dos obras llevará el Taller de Teatro de la UAS a la Muestra Nacional de Teatro, Ciudad de tres espejos, seleccionada a través de una convocatoria nacional, entre 329 propuestas, y El estanque, con la que ganaron las muestras estatal y regional.

La Muestra Nacional de Teatro se llevará a cabo del 1 al 10 de noviembre en la Ciudad de México, con 24 puestas en escena, dos de ellas del Tatuas.

"Es histórico para el Tatuas ser seleccionado para asistir por doble partida, porque si bien es cierto que no es la primera vez que hemos participado con dos obras, la primera en 1983, con La verdad sospechosa y Salmodia para un día de cansancio, que fueron las primeras obras del grupo, pero era por invitación, no por selección", comparte Rodolfo Arriaga, director del Tatuas.

"La segunda ocasión que eso ocurrió fue aquí en 2009, en la Muestra Nacional de Culiacán, la ciudad sede tenía esa posibilidad de presentar sin pasar por el filtro de la selección".

Este año participaron por dos vías, mandaron Ciudad de tres espejos por convocatoria y luego hicieron el proceso de selección a partir de la Muestra Estatal de Teatro.

Que un grupo participe en la Muestra Nacional de Teatro, considera Arriaga, es de suma importancia.

"Creo que habla de estar vivos, vigentes, y cerrar con esto la celebración de los 35 años, es un buen corolario, buen foro, para nosotros es importante".

Al hacer teatro, asegura Arriaga Robles, la apuesta es comunicar algo que les inquieta. Y en ambas obras, se abordan temas sociales: la desaparición forzosa y la violencia.

"Dice Rosario Ibarra que no puede haber felicidad en un pueblo donde haya desaparecidos, puesto que es un tema pertinente, ahora que se cumplen 50 años del movimiento del 68, la obra El estanque es de alguna manera el rescate de la memoria histórica de los que lucharon en aquellos tiempos, más allá de si lo hicieron correctamente o no, es una obra que nos ubica en esta época de la guerra sucia".

Ciudad de tres espejos, añade, surgió por la preocupación de lo que ocurre en esta ciudad.

"Es un trabajo de laboratorio que hicimos con el autor Saúl Enríquez, que estuvo con nosotros hace un año, para hacer una especie de investigación. Todos aportamos nuestras experiencias con este asunto terrible de la violencia, y la obra finalmente devino en una historia de alguien que busca a su hermano, a su desaparecido, pero ahora en circunstancias de lo que vivimos ahora en el México de la narcopolítica".

Las dos obras tienen esa coincidencia, dice, porque para ellos el teatro debe tener el sentido de expresar algo que le preocupe.

No esperaban ganar

Cuando los los integrantes del Taller de Teatro de la UAS presentaban El estanque, en la Muestra Regional de Teatro en Mexicali, les decían: "si no ganan, tranquilos, no se enojen, no pasa nada, es trabajo". Pero cuando dieron la noticia de que ganaron su pase a la Muestra Nacional quedaron en shock.

"Nos prepararon para estar tranquilos si no nos seleccionaban, no nos dijeron qué hacer si ganábamos", cuenta la actriz Marcela Beltrán, entre risas.

"Es que todos pensábamos que iba a ganar el grupo de Baja California Sur, porque a todos nos encantó el trabajo... Pero ya después dijimos, 'nos lo merecemos', porque hay mucho trabajo detrás y nadie lo puede discutir"

Beltrán hizo el diseño de vestuario en ambos montajes y participa en ellos como actriz, alternando personaje con Marichú Romero

"Como actor, siempre hay un personaje que marca tu vida y Ella, de El estanque, es uno de ellos. Ella es una mujer martirizada por la culpa, los fantasmas la acosan y no la dejan vivir, es una muerta en vida".

Para Marichú Romero estar en las dos obras ha sido muy enriquecedor, por ser trabajos distintos.

"El estanque dirigida por Fito Arriaga y Ciudad de tres espejos por Saúl Enríquez que vimos nacer poco a poco, con un proceso creativo intenso. Creo que en los últimos tres años el trabajo del grupo ha sido así, constante, en lo artístico y en lo administrativo, buscar qué vamos a ofrecer al público, y estar en la muestra nacional es resultado de un trabajo constante que te llena muchísimo", dice.

Para Miriam Valdez, que es asistente de dirección en Ciudad de tres espejos y la mamá de Tila en El estanque, estar en la Muestra Nacional le da vigencia.

"Estamos muy contentos de participar, porque es algo que te da vigencia, es decir aquí estoy, estoy viva, estoy vigente, estoy con todos, estoy alerta, presente para todo el teatro nacional. Eso es muy enriquecedor, es un poco de todo lo que hemos trabajado y están sus frutos".

Para Eduardo Arriaga las dos experiencias son muy enriquecedoras, porque a ellas se suma el estreno del Tour por el silencio, que se hizo con el programa México en escena y del que han dado pocas funciones.

"Ha sido un tanque de oxígeno, muy enriquecedor, ver las diferentes expresiones de diferentes directores, creo que de esa manera el grupo se ha mantenido vigente, hemos tenido la necesidad de incluir jóvenes, finalmente es la generación que viene empujando".

Aurelio Osuna-Jau participa en El estanque con el papel de un cura, un fantasma y para él es una satisfacción ser parte de esta obra.

"Tener a Fito como director es garantía de buen trabajo, el prestigio no se hace por dichos, sino por acciones y es una satisfacción poner mi granito de arena y haber ganado la muestra estatal, luego la regional".

Arriaga, que dirige El Estanque, ser dirigido en Ciudad de tres espejos, es una experiencia enriquecedora pues cada director tiene su estilo.

"Nosotros no trabajamos para muestras, esto se da, surge. Trabajamos para la comunidad, para el público, para ir formando nueva gente, y esto que estamos viendo ahora es resultado de este trabajo".

PARA SABER

Recientemente el Tatuas estrenó el Tour por el silencio, coproducción UAS Fonca, que llevarán a Hermosillo. Tendrán funciones en Culiacán las tres obras.

PRESENTACIONES

Viernes 28 y sábado 29

20:00 horas: Un tour por el silencio. Una obra de Cutberto López, dirigida por Saúl Meléndez, actúan: Rodolfo Arriaga, Eduardo Arriaga, Genaro Sahagún, Andrés Vízar, Enrique Rivera, Marichú Romero, Miriam Valdez, Marcela Beltrán y Zeira Montes. En el Foro Tatuas.

Domingo 30

19:00 horas. Un tour por el silencio. En el Foro Tatuas.

PARA SABER

El estanque es una coproducción del Fonca y la UAS, del festival antepasado. Ciudad de tres espejo es coproducción con el Isic.